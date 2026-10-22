Basilio García Sevilla, 22 OCT 2026 - 16:04h.

El equipo verdiblanco estará casi un mes sin jugar en casa y se acometerán los trabajos necesarios

Carlos Herrera pide al Betis que se quede en La Cartuja: "Si no, lo va a hacer el Sevilla"

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Desde que se acabara el ‘megaparón’ por los partidos de las selecciones nacionales, el Real Betis Balompié ha disputado hasta cuatro partidos en diez días en el Estadio de La Cartuja. Una utilización por encima de lo normal que se ha visto reflejada en el terreno de juego. El césped, que tantas alabanzas había recibido en la pasada temporada, no pasa por su mejor momento y ha ido lastrando el juego tanto del equipo de Manuel Pellegrini como el de los propios rivales.

“Desgraciadamente el césped no está de la mejor manera. Me ha sorprendido siendo Champions, uno espera más calidad”. Fue Francesco Farioli, el entrenador del Oporto, el primero que dio la voz de alarma en la previa del encuentro de Champions disputado hace ocho días en La Cartuja. Rodri –“estaba difícil para jugar”- y Van Bronckhorst –“no es lo que esperas en una competición como la Champions”- también se han quejado en los últimos días.

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Pellegrini reconoció que no estaba en su mejor momento y que el mayor perjudicado eran ellos, aunque reconoció la labor del greenkeeper Benito Mateo, al que precisamente recomendó él tras haber trabajado juntos en el Málaga o el Hebei Fortune chino. Pero el Betis tiene un plan para mejorar el césped del recinto cartujano que se empezará a ejecutar en los primeros días del mes de noviembre.

La idea del Betis

El plan del Betis no es sino similar al de otros años, y es sustituir la bermuda de verano por la de invierno en el estadio de La Cartuja. De hecho, ya se han realizado esas labores en las últimas semanas en el campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. En un principio estaba previsto hacerlo en el anterior y larguísimo parón, pero se tuvo que retrasar al programarse el amistoso ante el Ceuta que, finalmente, no se celebró.

El octubre lleno de partidos en casa del Betis acabará el último día del mes, sábado en el que el Málaga CF visitará La Cartuja en el que será el quinto partido sobre este césped en 20 días. De ahí en adelante, el equipo de Manuel Pellegrini disputará a domicilio hasta cuatro partidos seguidos, con parón de por medio. Visitará al Borussia Dortmund y al Elche antes del receso, y a la vuelta jugará contra el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán y visitará Bratislava para enfrentarse al Slovan. Para la jornada 14, el conjunto verdiblanco recibirá al Rayo Vallecano en el último fin de semana de noviembre y habrá pasado prácticamente un mes desde su último partido como local.

Tras la visita malaguista rápidamente comenzarán los trabajos y, para el regreso a La Cartuja, el Betis espera volver a contar con un tapete impecable que favorezca el juego de posesión y dinamismo que practican los hombres de Pellegrini. El plan no es distinto al de otros años, pero el retraso ‘obligado’ por un amistoso que no se jugó y las altas temperaturas no han ayudado. El asunto, no obstante, está en vías de solución.