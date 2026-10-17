Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 20:56h.

Rodri se estrenó como goleador del Barça en La Cartuja

El uno por uno y notas del Barcelona en casa del Betis con un sobresaliente

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El Barcelona mantiene su pleno de triunfos en esta temporada e iguala el mejor arranque liguero histórico después de su goleada por 2-5 al Real Betis con Rodri Hernández como uno de los goleadores estrenándose en este apartado como azulgrana. El MVP del último Mundial habló tras el encuentro en DAZN y elogió al conjunto verdiblanco con un palo por el estado del césped además de quedarse con el trabajo de Lamine Yamal más allá de su golazo y de responder al gol anulado a Lo Celso.

Estreno goleador con el Barcelona: "Muy contento y feliz, primero por la victoria porque para mí este es uno de los campos más difíciles de LALIGA. Sabíamos que están en un buen momento el Betis y han hecho un gran partido. Sí, primer gol y en un buen momento, porque ha sido el 1-2 y nos ha dado la tranquilidad que necesitábamos. Nuevamente, el equipo ha vuelto a demostrar el potencial ofensivo pero es verdad que estamos concediendo bastante y por ahí puede ir la mejora también".

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Demasiadas jugadas concedidas: "No suelo hablar de los campos pero es verdad que estaba difícil para jugar y nos ha dificultado un poco la circulación y la fluidez. Pero, como hemos dicho antes del partido, no ponemos ninguna excusa y lo hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido. Hemos intentado jugar mejor pero es verdad que el campo no estaba para jugar bien".

Golazo y partidazo de Lamine Yamal: "Pedazo de gol. Nos tiene acostumbrados a esto últimamente Lamine. Poco que decir, jugadores así al final te marcan la diferencia pero me intento quedar con las cosa que aporta diferentes a estas. Estas, evidentemente, son las más excepcionales, pero hoy nuevamente mucho trabajo, mucha solidaridad con el equipo, entender el partido donde podía caer y luego es verdad que ha entrado un poco en esa provocación que no sé hasta qué punto pero gran partido".

Gol anulado a Lo Celso y expulsión de Facundo Bernal: "La que he podido ver más de cerca es la mano y sí que ha sido un movimiento bastante antinatural. Yo lo que decía es que estaba de espaldas y el balón ha salido demasiado en otra dirección y creo que por ahí ha venido el tema de la mano. A partir de ahí, respetar las decisiones de los árbitros. La acción de la roja no la he visto pero he visto a Lamine en el suelo e imagino que habrá habido algo. No lo sé".