El uno por uno y notas del Barcelona en casa del Betis:
Joan Laporta se rinde al Betis de Manuel Pellegrini: "Sin prepotencia, como aficionado"
Así jugaron los hombres de Hansi Flick
Joan García ():
Koundé (): Se asoció muy bien con Lamine Yamal por el costado. Percutió a campo rival cada vez que la acción lo requería.
Gerard Martín ():
Cubarsí (): Cumplió a la perfección como último hombre en los ataques del Barcelona cerrando varias salidas a la contra del Betis.
Xavi Espart (): En el primer tiempo cortó un par de balones muy comprometidos del Betis en ataque. Salida rápida a la contra junto a Adeyemi.
Rodri ():
Pedri (): Llevó la manija del juego en los primeros compases.
Fermín (): A base de conducciones largas de balón logró zafarse de la presión verdiblanca en campo rival. Un puñal en zona ofensiva.
Lamine Yamal (): Desde el inicio el Barça cargó el ataque por su costado. Lucha constante con Fran García. Obra maestra a los nueve miutos para adelantar a su equipo con un golazo de bandera.
Adeyemi ():
Gabriel Jesus ():