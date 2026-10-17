Pablo Sánchez 17 OCT 2026 - 18:53h.

Joan Laporta se rinde al Betis de Manuel Pellegrini: "Sin prepotencia, como aficionado"

Así jugaron los hombres de Hansi Flick

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Joan García ():

Koundé (): Se asoció muy bien con Lamine Yamal por el costado. Percutió a campo rival cada vez que la acción lo requería.

Gerard Martín ():

Cubarsí (): Cumplió a la perfección como último hombre en los ataques del Barcelona cerrando varias salidas a la contra del Betis.

Xavi Espart (): En el primer tiempo cortó un par de balones muy comprometidos del Betis en ataque. Salida rápida a la contra junto a Adeyemi.

Rodri ():

Pedri (): Llevó la manija del juego en los primeros compases.

Fermín (): A base de conducciones largas de balón logró zafarse de la presión verdiblanca en campo rival. Un puñal en zona ofensiva.

Lamine Yamal (): Desde el inicio el Barça cargó el ataque por su costado. Lucha constante con Fran García. Obra maestra a los nueve miutos para adelantar a su equipo con un golazo de bandera.

Adeyemi ():

Gabriel Jesus ():