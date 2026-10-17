Pepe Jiménez 17 OCT 2026 - 15:04h.

El presidente azulgrana intenta centrarse en la actualidad de su equipo ante Betis y PSG

Joan Laporta se rinde al Betis de Manuel Pellegrini: "Sin prepotencia, como aficionado"

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Se acerca El Clásico y, poco a poco, el ambiente va caldeándose entre FC Barcelona y Real Madrid. Con una importante diferencia en la clasificación y unos números que podrían incluso aumentarse este mismo fin de semana, la guerra entre ambos se encrudece cada vez más y este sábado ha sido Joan Laporta, máximo mandatario azulgrana, el que ha mandado un claro mensaje a los blancos: "Parece que quieren reventarlo todo".

"Respecto a lo del Clásico, ya habrá tiempo de hablar", decía en un amago de regate a las preguntas de los presentes antes de soltar la cuerda. "Lo que sí que quiero decir que suerte que tenemos a Javier Tebas como presidente de LALIGA, que tiene la experiencia que requieren estos temas y además tiene un buen criterio para combatir estos ataques que está haciendo el Madrid a LALIGA".

"Vaya, parece que quieran reventarlo todo, que quieran reventar LALIGA, que quieran reventar el Comité Técnico de Árbitros, tampoco están contentos con la Federación, no están contentos con nada", insistía Laporta antes de decir que "menos mal que el presidente de LALIGA es consciente de esto y ya lleva pues está curtido en mil batallas, este sentido tiene experiencia para combatir estos ataques que son impropios de un club que sea miembro de la competición".

Sabedor de que estas palabras no pasarán desapercibidas, Joan Laporta insistía en que "están atacando permanentemente" a los "árbitros, a LALIGA y a la Federación". "Buscan mil excusas para cómo no pueden, digamos, no pueden aceptar la situación en la que están, que eso viene dado pues por sus propias decisiones. Van a reventar todo lo que puedan en cuanto a LALIGA y en cuanto a la Federación y en cuanto a los árbitros, y insisto, suerte que Javier Tebas está curtido en estas batallas y no se deja amedrentar por esta actitud del Madrid", sentenció.