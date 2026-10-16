Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 17:33h.

Sigue el fuego cruzado entre Javier Tebas y el Real Madrid

Joan Laporta vuelve a atizar al Real Madrid por recordar el 'caso Negreira': "Están en contra de todo y de todos"

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El fuego cruzado entre el Real Madrid y Javier Tebas ha vuelto a abrirse este viernes después de que el presidente de LALIGA comparase sus métodos de presión con los de Goebbels al frente de la Alemania Nazi y el club pidiera su "dimisión inmediata". El dirigente de la patronal ha respondido posteriormente volviendo a cargar contra la entidad madridista con varios puntos de un largo comunicado en redes sociales entre los que les recuerda los cambios de hora que sí les han aceptado o su silencio inicial por el 'caso Negreira' cuando la Superliga seguía en marcha.

El tuit de Javier Tebas en respuesta al Real Madrid

He perdido la cuenta de las veces que, en trece años, los dirigentes del Real Madrid han pedido mi dimisión o intentado inhabilitarme: denuncias al CSD, directamente o a través de terceros, querellas criminales… La de hoy, otra más. Lo que sigue sin llegar son las respuestas.

Confunden neutralidad con independencia. Mi cargo exige independencia, no pasividad ante lo injusto ni silencio ante el ataque continuo, desmesurado e insultante de Real Madrid TV y sus portaCOCES a nuestra competición. El presidente de LaLiga debe defenderla. También frente a los dirigentes del Real Madrid.

LaLiga actuó desde el primer momento en el caso Negreira. Repetir que fuimos pasivos no lo convierte en verdad. Hablemos de su pasividad: personarse no es un certificado permanente de actividad. Florentino permaneció durante meses en los órganos de dirección de la RFEF. Según Relevo, su renuncia a la Gestora y la de Laporta se presentaron el mismo día: 30 de octubre de 2023.

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Y en la Asamblea de Compromisarios del 24 de noviembre de 2024, preguntado por romper relaciones con el Barça, respondió: «El Barça y el Madrid se tienen que ayudar». Y añadió: «¿Por qué nos íbamos a enfadar?». Sí, sí, no hace ni dos años. ¿Enfadarse con el FCB? Sin comentarios.

¿Qué cambió? ¿Por qué esa escalada coincide con la ruptura del Barça con la Superliga? ¿Cambió la gravedad de los hechos o sus intereses? ¿Dónde estaba antes la indignación de Real Madrid TV?

Si tienen tan claro que esos árbitros siguen actuando bajo la influencia de Negreira, ocho años después de terminar los pagos, ¿qué pruebas tienen contra cada uno? ¿Qué denuncias individuales han presentado ante las instancias nacionales, UEFA o FIFA? Exigir responsabilidades al FCB no acredita una acusación contra cada árbitro. Un vídeo no sustituye los indicios. Poner personas en la diana es de una gravedad y una irresponsabilidad enormes.

Sobre la reforma arbitral, se ha avanzado y quedan cosas por hacer. Me habría gustado ir más rápido y más lejos. Pero las instituciones no pueden hacer lo que los dirigentes del Real Madrid quieran según sus intereses, su estado de ánimo, su situación deportiva o sus relaciones con el FCB en cada momento. Ni prescindir de los demás actores y del apoyo de la gran mayoría de los clubes. Reformar no es obedecerles.

Mi conclusión: buscan DESTRUIR la competición nacional. Lo que no han conseguido por ahora con la Superliga lo intentan con un relato tergiversado desde sus medios y sus portaCOCES. Lo llaman regeneración mientras atacan el prestigio de la competición en la que participan.

Y volvamos a las preguntas. Si es falsa la comparación entre Tebas y Negreira que el periodista atribuye a fuentes del club, DESMIÉNTANLA. Si es falso que esas fuentes le trasladan que LaLiga les perjudica con los horarios, DESMIÉNTANLO. No pregunto quién le paga la nómina. Pregunto si cuenta lo que ustedes le trasladan.

Publiquen cuántos cambios de día y hora han solicitado, cuántos se han atendido y cuántos buscaban acomodar el calendario a otros eventos del Bernabéu. Las peticiones aceptadas también cuentan, aunque estropeen el relato.

Si actúan de buena fe, desmientan lo falso, expliquen lo cierto y cuenten TODOS los datos.

Después sigan pidiendo mi dimisión, mi inhabilitación o mi «muerte» social. Ya conozco el procedimiento. También recuerdo aquello de «te pondré en contra a toda la afición del Real Madrid y no podrás ir por la calle».

Dejen de poner personas en la diana y de confundir las críticas a sus dirigentes con ataques al club y a sus aficionados.

Todo esto tiene un nombre: intimidación. Envolverla en un comunicado oficial no la convierte en regeneración.