Alberto Cercós García 16 OCT 2026 - 14:23h.

Tras la remontada en Champions y con El Clásico a la vuelta de la esquina, la afición del Real Madrid se vuelva con los suyos

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El Real Madrid atraviesa semanas de turbulencias y necesita recuperar la calma justo cuando el calendario empieza a apretar. Los últimos resultados y las dudas sobre el juego del equipo han elevado la tensión en el entorno madridista, con José Mourinho buscando soluciones para recuperar la mejor versión de sus jugadores. La remontada ante la Roma en Champions League, con un 3-4 que permitió al conjunto blanco llevarse una victoria agónica, dio un respiro al vestuario, aunque también volvió a dejar interrogantes sobre el funcionamiento del equipo. Ahora, los blancos tienen una nueva prueba este fin de semana ante el Sevilla, un encuentro importante para recuperar sensaciones antes de afrontar uno de los partidos más esperados del curso.

Porque El Clásico ya asoma en el horizonte y el Real Madrid llegará a la cita con una baja de enorme peso. El Comité de Apelación ha mantenido los cuatro partidos de sanción a Vinicius por su expulsión ante el Villarreal y sus protestas posteriores, por lo que el brasileño no podrá jugar contra el Barcelona el próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. Una noticia que supone un contratiempo deportivo para Mourinho en un momento en el que el equipo necesita encontrar regularidad y dar un golpe sobre la mesa. Con la visita al Sevilla como siguiente desafío liguero, los madridistas tienen la oportunidad de dar un paso adelante y rebajar el ruido que rodea al equipo antes del gran duelo.

La afición, volcada con el equipo de José Mourinho

La respuesta de la afición, mientras tanto, ha llegado este viernes en Valdebebas. Los seguidores madridistas han querido arropar a sus futbolistas con numerosas pancartas de ánimo, trasladando un mensaje de confianza en medio de las dificultades. Courtois, Güler y Vinicius han sido algunos de los protagonistas de las muestras de cariño, con mensajes dirigidos especialmente a ellos.

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El brasileño ha recibido una pancarta con un contundente "Eres grande", una forma de mostrarle apoyo después de unos días complicados y de la sanción que le dejará fuera del Clásico. También ha habido mensajes para el portero belga y el centrocampista turco, en una jornada en la que la afición ha querido dejar claro que sigue al lado de sus jugadores. Entre las palabras de aliento, un lema resume el sentimiento de los madridistas: "Volveremos más fuertes". El equipo tiene ahora la responsabilidad de responder sobre el césped.