Remontada heroica en el Olímpico con tres goles en los instantes finales

Rajada de Mourinho contra el Comité tras la sanción a Vinícius

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El Real Madrid ha logrado una remontada heroica ante la AS Roma (3-4) en un partido increíble, en el que llevaba dos goles de desventaja cuando restaban 8 minutos para cumplir el tiempo reglamentario. El equipo de José Mourinho volvió a mostrar una imagen muy pobre en cuanto a juego, pero tocó a rebato en los instantes finales y marcó tres goles en tres saques de esquina sobre la bocina.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Real Madrid en su visita a la Roma.

Courtois (5): hizo un paradón a Mario Hermoso en los primeros compases. Poco que hacer en los tres goles.

Dumfries (5): totalmente irrelevante en ataque. No sufrió demasiado en el primer tiempo; algo más en el segundo, cuando Vini no le ayudaba por su costado. Sustituido en el 59'.

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Konaté (5): salió en la foto del tercer gol, pero estaba vendido ante la inferioridad numérica.

Rüdiger (7): en defensa era de los pocos que se salvaba. Y por si fuera poco, marcó el 3-4 en el descuento de cabeza.

Cucurella (4): vendido en el primer tiempo, en el que sufrió muchísimo porque Vinícius no le hacía ni una sola cobertura defensiva. Algo más cómodo en el segundo. Tuvo una ocasión clarísima a la media hora, pero le pegó mordido con la diestra. Sustituido en el 79'.

Tchouaméni (3): a su favor hay que decir que es el único que se ofrece en la salida de balón, el único que intenta sacar la pelota desde atrás y el único que da alguna alternativa a Courtois cuando tiene la pelota. En su contra, que está lejísimos de dar solidez y criterio a la medular. De una pérdida suya nació el primer gol de la Roma Sustituido en el 70'-

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Fede Valverde (1): Tchoauméni falla, pero al menos la pide. El uruguayo, en cambio, se esconde en cada salida de balón. No aportó ni una solución desde la medular y, para colmo, se quedó enganchado en el tercer gol de la Roma, rompiendo el fuera de juego. Jugó la última media hora de lateral.

Diomande (3): a diferencia de Vinícius, al menos el marfileño sí hace coberturas defensivas. Pero tampoco hizo un buen partido. Llegó tarde a cubrir a De Roon en el 1-0 y luego regaló un balón imperdonable en campo propio que acabó en paradón de Courtois. En ataque, un disparo horrible, una buena jugada a la media hora y poco más. Se cambió de banda en la segunda mitad, pero no concretó sus intentos en ocasiones de gol. Sustituido en el 79'.

Bellingham (2): se mueve mucho, lo intenta, parece que quiere marcar diferencias... Pero a la hora de la verdad, nada. Lejísimos de dar fluidez desde la línea de tres cuartos, gozó de dos buenas ocasiones y las falló las dos.

Vinícius (0): ¿estamos seguros de que no lo han cambiado por otro? Hizo una buena jugada en el descuento del primer tiempo como única acción destacada Todo lo demás, un horror. Ni una sola ayuda a Cucurella pese a lo que estaba sufriendo, lo que provocó que Mourinho le cambiara de banda en la segunda mitad. Y lo primero que hizo ahí fue un taconazo en la medular con el que perdió la pelota, quedándose parado y originando el segundo gol de la Roma. Se llevó la bronca de Mourinho, que le mandó al banquillo en el 59'.

Mbappé (7): impreciso en sus primeras acciones, con demasiadas pérdidas y exceso de confianza. Marcó el 1-1 casi de la nada con un buen derechazo dentro de una primera mitad bastante floja. Creció en la segunda y dio un paso al frente, pero Gollini y un fuera de juego evitaron su doblete.

Sustituciones del Real Madrid en Roma

Arda Güler (9): MVP. Entró en el 60' por Vinícius y quizá en el juego no tuvo mucha influencia, pero los tres goles finales del Real Madrid salieron desde tres saques de esquina botados por el turco.

Endrick (9): otro de los destacados. Nada más salir hizo un roto a Mario Hermoso en una jugada en la que pidió penalti. Con 1,72 metros de altura, remató la acción del segundo gol madridista que luego empujó Espí y remató también el tercero para poner el empate.

Bernardo Silva (5): entró por Tchouaméni en el 70', jugando muy cerca de la base.

Carlos Espí (8): es difícil hacer más en menos minutos. Sólo tocó nueve veces la pelota, pero tiró de oportunismo en el área para anotar el segundo gol e iniciar la remontada.

Carreras (5): sustituyó sorprendentemente a Cucurella en el 78'. Una buena carrera y una patada que se tradujo en amarilla.