El Real Madrid ata a Thibaut Courtois y valora una terna futura de porteros en el mercado

Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 18:42h.

El gigante belga cumple contrato al término del presente curso

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El Real Madrid disputa este miércoles un partido muy importante en Roma, lugar especial para José Mourinho, pero también mira al futuro. Tras un mercado de verano en el que cambió su política de fichajes y volvió a realizar importantes movimientos, la parcela deportiva blanca pone el foco ahora en las renovaciones.

Futbolistas como Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham están muy cerca de ampliar su relación contractual con el club madridista, pero según avanza MARCA, la renovación de Thibaut Courtois está atada y será oficial en breve.

A sus 34 años, el portero belga finalizaba su vinculación con el Real Madrid al término de la presente temporada, y salvo giro inesperado, se ampliará hasta 2028. No obstante, y pese a contar con el que para muchos es el mejor portero del mundo, la parcela deportiva valora una terna de porteros para el futuro.

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La terna de porteros que valora el Real Madrid para el futuro

En el próximo mes de mayo, Thibaut Courtois cumplirá 35, y aunque la vida del portero profesional es mayor, el mercado se mueve para próximas ventanas. Y es que según avanza el periodista Ekrem Konur, el Real Madrid está analizando la trayectoria de hasta tres porteros que podrían recalar en el Bernabéu en el futuro.

Guillaume Restes, portero de 21 años que milita en el Toulouse y que ya sabe lo que es defender la portería absoluta de Francia en competición oficial, sería uno de los nombres que están en el radar. Al meta galo también le siguen la pista clubes importantes como el Bayern de Múnich o Aston Villa.

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Las otras dos opciones que la citada fuente coloca en la órbita madridista de cara al futuro son David Raya, internacional español, y Diogo Costa. Estas dos opciones obligarían a un desembolso mucho mayor, aunque a la vez encarnan dos perfiles más contrastados en la élite europea.