El Real Madrid pone el foco en el medio campo: fichaje a la vista y tres renovaciones

Fran Fuentes 13 OCT 2026 - 06:43h.

El conjunto blanco, tras los problemas de juego de este arranque de temporada, se habría decidido a acudir al mercado... incluso para el mes de enero

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En un club como el Real Madrid nunca se deja de trabajar en el mercado de fichajes. Y es que las necesidades de la plantilla madridista en este arranque de temporada son evidentes. Con atascos en el centro del campo, problemas en salida de balón y un juego asociativo que no termina de arrancar cuando van ya dos meses y medio de competición, se empiezan a atisbar ciertos problemas, de los cuales José Mourinho ya advirtió incluso el pasado verano. Sea como fuere, lo cierto es que el embotellamiento y dificultades del conjunto blanco para encontrar un organizador de juego se han hecho extensivas a la dirección deportiva.

Y es que, según informa Fabrizio Romano en DAZN, el Real Madrid ya trabaja en el fichaje de un nuevo mediocentro para el 2027. Inicialmente se piensa en el próximo verano, pero, según el periodista italiano, este movimiento podría incluso adelantarse al mercado de fichajes de invierno. Por lo pronto se desconocen nombres concretos, aunque en las últimas semanas la prensa internacional ha vuelto a arrojar opciones como la de Alex Scott.

Tres renovaciones a la vista en el Real Madrid, con la de Tchouaméni ya cerrada

Sea como fuere, no es la única operación que el conjunto madridista tiene sobre la mesa. Y es que tendría en el horizonte hasta tres renovaciones, siendo Aurélien Tchouaméni la primera de ellas. De este modo, según el propio Fabrizio Romano, el Real Madrid tiene ya un acuerdo cerrado para ampliar el contrato del pivote francés. Todo está acordado y solo faltaría el anuncio oficial. Sin embargo, esta no sería la última ampliación de contrato ni mucho menos. Y es que la siguiente sería la de Arda Güler. Su estatus en el equipo no deja de aumentar en los últimos meses, y sus brillantes actuaciones han hecho que el club quiera asegurarse su continuidad. Y, para acabar, el siguiente sería Jude Bellingham, con quien el club, pese a sus vaivenes el pasado curso, estaría muy contento, especialmente viendo cómo ha arrancado este curso.

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Así las cosas, el Real Madrid parece que, en la tercera temporada desde que se retiró Toni Kroos, ha entrado en conciencia de que la plantilla necesita a un perfil que asegure la salida de balón en la zona ancha. Ya el pasado verano intentaron firmar a Rodri, aunque al rechazar este la oferta y preferir ir al FC Barcelona, se prefirió no contratar a nadie. Sin embargo, las últimas actuaciones del conjunto blanco, con muchos problemas en la elaboración de juego, y los resultados tan ajustados del equipo habrían hecho que en la cúpula del club se cambie de idea.