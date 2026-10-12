No ha ganado ni un partido en la Premier, el Fulham es colista y su futuro está en el aire

Arbeloa, acusado de conducta indebida

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Álvaro Arbeloa no da con la tecla en el Fulham FC. Tras su pobre paso por el banquillo del primer equipo del Real Madrid, el técnico español recaló en la Premier League con el objetivo de demostrar que estaba preparado para dirigir al más alto nivel. Pero de momento, sus resultados dicen todo lo contrario: no ha ganado ni un solo partido liguero y empieza a estar más que cuestionado.

Especialmente dolorosa fue la derrota de este sábado ante el Ipswich Town. Los londinenses se adelantaron a los 55 minutos con un gol de Ryan Sessegnon, pero el cuadro local consiguió darle la vuelta al marcador en los instantes finales: Ouattara empató en el 88' y Dara O'Shea firmó el gol del triunfo para el Ipswich en el 92'. Un duelo en el que Gonzalo García fue titular y Manuel Ángel salió en la segunda mitad, mientras que César Palacios no llegó a tener minutos.

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Este resultado deja al Fulham en una situación delicadísima. Tras seis jornadas, no ha ganado ni un solo partido en la Premier League, es colista de la competición y apenas suma 2 puntos de 18 posibles. Eso sí, está a solo 1 punto de los puestos de permanencia, que ahora mismo los marca el Tottenham con una pobre cifra de 3 puntos.

Todo esto ha provocado que la situación de Arbeloa empiece a ser algo compleja. El español, de momento, aguantará en el banquillo, pero en Inglaterra ya especulan con una posible destitución en caso de que no consiga ganar ninguna de las dos próximas jornadas, que se antojan determinantes: en casa ante el Hull City y a domicilio frente al Coventry City.

La respuesta de Álvaro Arbeloa sobre su futuro en el Fulham

Una situación que, por contra, no parece molestar demasiado al propio Arbeloa. Y es que tras la derrota ante el Ipswich, le preguntaron por su futuro... y se puso a hablar del Real Madrid con cierta soberbia: "Quizás no sepas quién soy, pero jugué en el mejor equipo del mundo. He entrenado al mejor equipo del mundo. Quizás no lo sepas, pero solo quería que supieras que la presión ha sido parte de mi vida desde que era niño", dijo ante la prensa.

"La presión es algo importante para mí y me gusta. No siento miedo, no se puede ser entrenador si se siente. Creo que hay que trabajar, tomar decisiones y demostrar confianza a los jugadores", añadió posteriormente, cuestionado sobre la presión que siente en el banquillo de Craven Cottage.