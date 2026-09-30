La FA acusa al técnico del Fulham por "actuar de forma impropia poniendo en duda la integridad de un árbitro"

Guardiola rompe su silencio tras el escándalo

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Álvaro Arbeloa, acusado por la FA. La Federación Inglesa de fútbol inculpa al entrenador del Fulham FC de poner en duda la integridad del árbitro tras sus declaraciones posteriores al partido contra el Manchester United, disputado el pasado 20 de septiembre en Londres y que acabó en tablas (1-1).

El equipo londinense estaba cerca de lograr su primera victoria de la temporada en la Premier League cuando Matheus Cunha, en el minuto 89, logró el empate definitivo. Tras el encuentro, Arbeloa se mostró muy crítico con la actuación arbitral y dijo ante la prensa que todas las decisiones dudosas fueron contra ellos.

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Además, también deslizó que se trataba, a su juicio, de algo premeditado, pues esperaba un arbitraje contrario después de que el United perdiera el derbi ante el Manchester City de forma controvertida la semana anterior: "Después del partido ante el City no permitirán perder al Manchester United".

Álvaro Arbeloa, acusado de "actuar de forma impropia"

"Se acusa a Arbeloa de actuar de forma impropia en sus comentarios pospartido poniendo en duda la integridad de un árbitro", informó la FA en un comunicado. Ahora, el exentrenador del Real Madrid se expone a una multa económica y a una sanción deportiva que puede incluir partidos de suspensión, aunque tiene hasta el 1 de octubre para apelar contra esta acusación.

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Todo ello enmarcado en un inicio de temporada en el que Arbeloa ya está bajo la lupa en Craven Cottage, no sólo por sus resultados sino incluso por criticar a sus propios jugadores. El técnico no ha logrado aún ninguna victoria en la Premier League tras cinco jornadas disputadas y ocupa los puestos de descenso con sólo 2 puntos de 15 posibles, igualado a un Tottenham que es colista. Sus dos únicos triunfos hasta la fecha han llegado en la EFL Cup ante equipos de inferior categoría.