Fran Duarte Madrid, 23 SEP 2026 - 12:08h.

Xabi Alonso ha dejado muchas dudas, sobre todo en defensa, en el inicio del Chelsea en la Premier League y ya hay algunas leyendas 'blues' que no dudan en criticar al tolosarra

José Mourinho se encuentra con los mismos problemas de Ancelotti, Xabi Alonso o Arbeloa en el Real Madrid

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Xabi Alonso no está teniendo un buen inicio de temporada con el Chelsea. El tolosarra se sitúa décimo en la clasificación de la Premier League con cinco partidos jugados, dos victorias, un empate y dos derrotas. Unos números que dejan mucho que desear del ambicioso proyecto que le toca liderar. De momento solo ha conseguido ganar al Fulham de Arbeloa y al Brighton en la competición liguera, aunque ha ido clasificándose sin muchos apuros en la segunda y tercera ronda de la EFL Cup (2-0 contra el Luton y 6-3 contra el Leeds).

Pero los tropiezos contra el Brentford y Arsenal, además del empate en casa contra el Hull City ha hecho que muchos aficionados critiquen al exentrenador del Real Madrid. Y uno de los motivos principales ha sido la fragilidad defensiva y lo fácil que parece hacerle goles a los ‘blues’ desde que ha llegado Alonso. Es cierto que empezó la temporada siendo muy ofensivos y demostrando la calidad que tiene el Chelsea con una delantera formada por Estevao, Pedro Neto, además de los ahora lesionados Joao Pedro y Emmanuel Emegha, que bajo la batuta de Cole Palmer conforman uno de los ataques más peligrosos de la Premier.

John Terry, el primer crítico de peso con Xabi Alonso

Pese al buen hacer ofensivo, la fragilidad defensiva se ha vuelto el mayor defecto del Chelsea de Xabi Alonso y leyendas del conjunto ‘blue’ como John Terry han opinado al respecto. "Cuando empiezas a fijarte en las estadísticas y las cifras al respecto, es realmente inaceptable desde nuestro punto de vista, algo en lo que tenemos que mejorar. Es un momento difícil para nosotros y, sin duda, lo estamos pasando mal", comentó Terry en su canal de YouTube y, precisamente Terry que es considerado como uno de los mejores centrales de la historia, sabe de lo que habla. "Soy un poco de la vieja escuela. Me gusta el marcaje hombre a hombre. No me gusta este marcaje zonal ni el marcaje adelantado. Creo que el Brentford salió en la segunda parte y se dio cuenta de que estábamos expuestos en el segundo palo. Nadie sabe a quién está marcando una vez que el balón pasa por encima de los jugadores del primer palo. Sé que prácticamente todos los equipos practican este marcaje zonal, pero los jugadores no asumen ninguna responsabilidad. Para mí, han de asumirla", acaba comentando el exjugador y leyenda del Chelsea.