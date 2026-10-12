Gran enfado en el vestuario del Real Madrid con LaLiga por el horario del partido ante el Valencia

72 horas de descanso: jugarán el sábado por la noche tras desplazarse a Grecia el miércoles

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Nuevo enfado del Real Madrid. Ahora, con LaLiga. El organismo presidido por Javier Tebas ha anunciado este lunes los horarios correspondientes a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, que se disputará durante el fin de semana del 8 de noviembre, justo antes del segundo parón de selecciones de la temporada, que esta vez sí durará dos semanas y en el que los blancos tendrán que visitar al Valencia CF por última vez en su historia el mítico estadio de Mestalla.

El caso es que LaLiga ha fijado el partido en Valencia para el sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas. Y en el vestuario del Real Madrid, tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, no ha hecho ninguna gracia ese horario.

Según informa la Cope, existe "profundo malestar" y "asombro" entre los integrantes del primer equipo tras conocer el horario fijado por LaLiga, ya que el Real Madrid jugará en Mestalla el sábado por la noche después de haber jugado el miércoles 4 de noviembre a domicilio en Atenas, ante el AEK.

El partido en tierras griegas arrancará a las 18:45 horas y terminará sobre las 20:30 horas del miércoles. Esa misma noche, la expedición blanca regresará a Madrid. Tendrán el jueves de recuperación y el viernes de previa, ya que el sábado se deberán desplazar a Valencia para jugar ante el equipo dirigido por Javier Aguirre por la noche. En total, habrá 72 horas y 15 minutos, aproximadamente, entre el final del partido ante el AEK y el inicio ante el Valencia.

El calendario del Real Madrid: tres partidos fuera en seis días

En el vestuario blanco, señala la misma fuente, "no comprenden" por qué LaLiga ha fijado este partido el sábado, ya que posteriormente hay un parón de selecciones que habría facilitado jugar el mismo domingo, con más margen de descanso. Además, en la jornada 11 el Real Madrid jugará el domingo 1 de noviembre a las 16:15 horas en Santander ante el Racing con siete días de descanso respecto a su anterior partido, que será el Clásico.

Es decir, que disputará tres partidos seguidos a domicilio en seis días, entre el domingo 1 y el sábado 7 de noviembre, pese a que la semana anterior la tiene 'libre' -hay eliminatoria de Copa del Rey de la que están exentos- y la semana posterior hay parón de selecciones.

Un enfado que supone una gota más a un vaso, el del madridismo, que parece estar a punto de rebosar. En el club blanco están enfadados con los árbitros, con el periodismo, con las televisiones, con el Barcelona, con el CTA, con el Atlético y ahora también con LaLiga, una tensión que viene de lejos con Tebas como protagonista directo, aunque en este caso con buena parte de razón.