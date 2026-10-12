"La duda es si la afición y los jugadores le van a comprar este discurso"

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Manu Carreño, más duro que nunca contra José Mourinho. El presentador de ElDesmarque ha dedicado su editorial de este lunes por la tarde al entrenador del Real Madrid, que sigue estando lejos de dar con la tecla en lo meramente futbolístico y desviando el foco una y otra vez al arbitraje. Carreño ha tirado de ironía y ha recordado todas las quejas del técnico portugués durante sus últimas etapas en los banquillos, culpando en todos y cada uno de los casos a los árbitros.