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Manu Carreño, más duro que nunca contra José Mourinho: "El equipo no juega a nada y eso no es culpa de los árbitros"

Manu Carreño carga contra Mourinho
Manu Carreño, en ElDesmarque. Cuatro
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Manu Carreño, más duro que nunca contra José Mourinho. El presentador de ElDesmarque ha dedicado su editorial de este lunes por la tarde al entrenador del Real Madrid, que sigue estando lejos de dar con la tecla en lo meramente futbolístico y desviando el foco una y otra vez al arbitraje. Carreño ha tirado de ironía y ha recordado todas las quejas del técnico portugués durante sus últimas etapas en los banquillos, culpando en todos y cada uno de los casos a los árbitros.

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