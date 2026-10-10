Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 23:42h.

José Mourinho no salió a sala de prensa tras el Real Madrid-Villarreal

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Villarreal con Courtois de nuevo salvador y dos cracks suspensos

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La victoria del Real Madrid ante el Villarreal por 1-0 ha conllevado sufrimiento hasta el final después de que el equipo blanco acabara con 10 futbolistas después de la roja directa a Vinicius por un tirón de pelos a Saliba en una jugada en la que incluso vio cómo Díaz de Mera le anulaba su gol por esta acción. Cuando todos esperaban la reacción de José Mourinho a toda esta polémica en sala de prensa, el club blanco ha anunciado que el técnico portugués no saldría a hablar.

El técnico portugués vivió el encuentro de este sábado en el Santiago Bernabéu con una enorme tensión criticando muchas de las acciones del árbitro en faltas de las que se quejaba que caían siempre del lado groguet. Las cámaras de Movistar+ captaron a The Special One y cómo vivió la victoria madridista por la mínima para seguir la estela del liderato del Barça.

Todo estalló con la jugada en la que el Real Madrid pasó de celebrar el 2-0 de Vinicius (Mourinho corrió incluso a abrazar al brasileño) a ver cómo Vini se marchaba expulsado por roja directa por un tirón de pelos a Saliba. De ahí la indignación hasta el final de Mou contra el árbitro que le ha llevado a no salir a sala de prensa para evitar una rajada que pueda dejarle sin Clásico como puede suceder con el 7 madridista si recibe dos encuentros de sanción habituales por "agresión".

Tchouaméni no entiende la jugada de la roja a Vinicius

El único miembro del Real Madrid que habló tras el triunfo ante el Villarreal fue Aurélien Tchouaméni. El mediocentro francés afirmó que no entiende "lo que pasa con los árbitros" tras la victoria en declaraciones para Real Madrid TV sobre la jugada en la que Díaz de Mera anuló un gol de Vinicius por un tirón de pelos del brasileño a Saliba que le costó la roja directa.

"No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo", apuntó el francés, que también analizó el choque en lo futbolístico: "Contento, porque sabemos que el Villarreal es un gran equipo. Seguro que podemos mejorar, pero después de tres semanas de parón no es fácil. Lo más importante es la victoria".

Tchouaméni agradeció el apoyo del Santiago Bernabéu en un nuevo triunfo en casa: "Con el apoyo del estadio, es más fácil. Es nuestra casa, tenemos que seguir ganando aquí. Tenemos que seguir con las victorias, lo hemos hecho hoy y vamos a mirar adelante".

"Hemos empezado de la mejor manera en la Champions, tenemos que ir a Roma y ganar ese partido", reconoció el internacional galo sobre el próximo choque de un Real Madrid con el que ha cumplido este sábado 200 partidos: "Es un sueño, cada día agradezco a la afición, al presidente y al club, y a por más partidos y victorias", terminó.