Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 22:58h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

Mati Prats compara a Kylian Mbappé con Cristiano Ronaldo con un aviso: "No has entendido lo que significa el Real Madrid todavía"

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El Real Madrid se llevó el triunfo por 1-0 ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu en un partido que se apretó cuando los merengues parecían tenerlo en la mano. El protagonismo no fue para Kylian Mbappé finalmente, sino para Yan Diomande como goleador y Thibaut Courtois con sus paradas cuando se quedaron con uno menos por la roja directa a Vinicius en una jugada en la que pasó de marcar a ser expulsado por su tirón de pelos a Saliba.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 8 de LALIGA EA Sports.

Thibaut Courtois [8]: Como suele ser habitual, cuando fallan sus compañeros ahí aparece el belga. Tres paradas clave para el triunfo ante dos chutazos de Pape Gueye desde la frontal y una de Carlos Romero desde muy cerca.

Trent Alexander-Arnold [6]: No sufrió en defensa el futbolista inglés y se pudo desplegar en ataque con continuos balones en largo con los que intentar romper las líneas muy juntas del Villarreal.

Ibrahima Konaté [6]: Bien en líneas generales atrás el central francés, que dejó el debe de no mostrar excesiva seguridad a la hora de sacar la pelota desde atrás al no tener tampoco ayuda de sus compañeros.

Antonio Rüdiger [7]: El alemán fue fundamental para que el Real Madrid tuviese un pico de intensidad que le faltaba por ocasiones. Los jugadores del Villarreal ni le inquietaron por arriba.

Álvaro Carreras [5]: Muy activo en ataque, regalándole a Mbappé un pase de gol que el francés mandó al palo, aunque estuvo impreciso en alguna jugada fácil. Sustituido al descanso.

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Aurélien Tchouaméni [7]: Como Valverde, hizo aguas en la medular del Real Madrid durante la primera mitad a la hora de mover la pelota pero en la segunda se multiplicó en las transiciones del conjunto groguet para sacar varias pelotas clave.

Fede Valverde [7]: Tras una mala primera parte en el centro del campo, sin ser capaz de ayudar en la salida de balón, en la segunda Mou le colocó como lateral derecho y desde ahí brilló con sus pases filtrados como la asistencia en el tanto de Diomande.

Arda Güler [7]: Fue el único jugador del Real Madrid en la primera parte que supo meterle una marcha más al partido en busca del gol. En la segunda perdió algo de protagonismo pero las jugadas seguían mejorando cuando pasaban por el turco.

Jude Bellingham [5]: No logró combinar tanto con sus compañeros como en otros encuentros al no encontrar los huecos entre las líneas del Villarreal. Su asistencia tras cabalgada a Vinicius fue anulada por el tirón de pelo del brasileño a Saliba. Perdió frescura al ayudar atrás.

Yan Diomande [7]: El héroe de la noche. No le estaba saliendo nada al futbolista marfileño pero esto no impidió que se estrenase como goleador del Real Madrid en un tanto que tuvo que comprobar el VAR y tras el que terminó llorando de emoción.

Kylian Mbappé [4]: A pesar de que no estuvo fino de cara a la portería rival, el francés al menos logró abrir huecos con sus carreras al desmarque gozando de las mejores ocasiones aunque después Gulacsi y el palo le dejaron sin premio. No logró reivindicarse tras sus polémicas durante el parón.

Sustituciones de José Mourinho en el Real Madrid-Villarreal

Marc Cucurella [6]: Supo sostener a Ilias Akhomach, que le había creado algún problema más a Carreras durante la primera mitad. Se desplegó en ataque sin encontrar a un receptor de sus habituales pases atrás.

Vinicius Jr. [4]: Estaba cambiando el partido desde su entrada al campo y anotó el 2-0 pero vio cómo Díaz de Mera lo anulaba por un tirón de pelo a Saliba en la jugada previa que además le costó la tarjeta roja directa y sus protestas camino de vestuarios.

Eduardo Camavinga [5]: Mourinho reforzó el centro del campo con la entrada del francés después de la expulsión de Vinicius.

Denzel Dumfries [-]: El lateral neerlandés ayudó a cerrar el encuentro en los últimos minutos.