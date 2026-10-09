Pablo Sánchez 09 OCT 2026 - 21:51h.

Varios entrenadores de LALIGA están de acuerdo con el criterio de Ortiz Arias: no era roja a Kang-in Lee

El club publicó una nota irónica en sus redes sociales

Compartir







Una de las noticias más destacadas de la vuelta de la competición es la recuperación de Fede Valverde con el Real Madrid. La polémica generada en el derbi madrileño vive un capítulo más después de lo vivido hace unas semanas. El club ha emitido el siguiente escrito tras conocer el parte médico del jugador uruguayo.

"Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada".

PUEDE INTERESARTE Fede Valverde sufre un esguince de grado tres en el tobillo que pisó Kang In Lee: parte médico y tiempo de baja

La entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde en el derbi madrileño fue el detonante de su lesión. El club merengue emitió un comunicado en el que especificaba que el jugador sufría un esguince de grado 3. Sin embargo, el uruguayo ha vuelto de la lesión antes de lo esperado para este tipo de problema físico. El conjunto colchonero, a través de un tuit, ha lanzado un dardo al equipo blanco al considerar que faltó a la verdad al informar sobre el estado físico del futbolista.

El Madrid, sin lesiones musculares en octubre

El Real Madrid llega al mes de octubre sin bajas por lesiones musculares por primera vez, al menos, desde 2016, después de años en los que la gestión de la preparación física ha estado en entredicho y tras los cambios introducidos por Jose Mourinho en esa parcela.

El técnico portugués adelantó el dato en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Villarreal: "¿Queréis una historia?, yo os la doy. Es la primera vez en los últimos 10 años que el Real Madrid llega a mitad de octubre sin un lesionado. Los que están lesionados vienen de la temporada pasada: Militao, Rodrygo, Asencio y Mendy. Es una buena historia, ¿no?".

"Estamos trabajando muy bien a nivel de organización. Podemos tener un lesionado dentro de diez minutos, pero esta situación de no tener gente lesionada es algo que nos hace entender que muchas cosas han cambiado, que muchas cosas estamos haciendo bien y preparando el futuro lo mejor que podemos", añadió.

Lo cierto es que, desde el regreso del técnico portugués al banquillo del Real Madrid, un jugador ha sufrido una lesión muscular: Raúl Asencio, en el recto femoral de su pierna derecha, el pasado 30 de julio. Es probable, no obstante, que esa dolencia tuviera que ver con la que arrastraba del curso anterior, que ha terminado desembocando en una intervención quirúrgica para resolver una fractura por estrés en su tibia derecha.