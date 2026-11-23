María Trigo 23 NOV 2026 - 21:36h.

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Reacciones desatadas. Una de las últimas stories que Marcos Llorente ha subido a su cuenta de Instagram ha vuelto a provocar otro terremoto en las redes sociales. El futbolista del Atlético de Madrid no suele cortarse a la hora de expresar lo que piensa o lo que hace en su tiempo libre. Su forma de vida es elogiada por muchos y criticada por otros. Ahora la polémica está porque el jugador madrileño ha subido un vídeo en el que le da de comer a su hija caviar.

Un momento familiar e íntimo entre la pequeña, que se llama Amor y nació el 13 de febrero de 2025, y su padre ha terminando desatando la ira de muchas personas, aunque también hay muchas otras que lo aplauden. "La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata", es la frase con la que Marcos Llorente acompaña un vídeo que tiene de fondo la canción 'Esos amores' de Julio Iglesias.

¿Qué dicen las redes de Marcos Llorente?

La imagen ha empezado a hacerse viral y con ella las reacciones en las redes sociales. Aquí recogemos algunos de las muchas cosas que están opinando algunos usuarios de la red social X (antiguo Twitter).