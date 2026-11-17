El jugador del Atlético argumenta su rechazo a la propuesta de Frente Amplio sobre las grandes herencias

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Sigue el cruce de declaraciones entre Marcos Llorente y Pablo Bustinduy. El portavoz de Frente Amplio propuso este lunes limitar las grandes herencias a un máximo de 10 millones de euros, algo que no gustó nada al jugador del Atlético de Madrid. A partir de ahí, se ha iniciado una pequeña batalla dialéctica en las redes sociales en la que el futbolista, finalmente, amenaza incluso con abandonar el país.

"Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida. A partir de 10 millones de euros, el dinero va a ir a los servicios públicos", propuso Bustinduy durante la campaña electoral. Llorente, cuyo salario como futbolista y campeón del mundo es más que elevado, respondió indignado: "Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos". Esto, a su vez provocó una segunda contestación del político: "Son recursos para sanidad, educación, ciencia y sentido común".

Ahora se ha producido un tercer capítulo, de nuevo a través de Instagram. Llorente ha contestado a su "querido Pablo" y asegura que su propuesta "carece de sentido común". Califica ese posible límite a las grandes herencias como un robo o apropiación, pone en duda el gasto del Gobierno actual en Sanidad y Educación y acaba con una frase que suena a amenaza: "Si algún día me tengo que ir, me iré. Es la suerte de no tener dueño".

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"Querido Pablo, no voy a entrar a valorar el odio que tienes dentro porque estaría horas pero vamos a ir por partes. Si de algo carece tu propuesta de limitar a 10 millones las herencias, es precisamente de sentido común.

Lo primero, no lo disfraces de una simple subida de impuestos. Estamos hablando de que el Estado robe o se apropie, como quieras verlo, de una parte del patrimonio que una persona ha construido durante toda su vida y que quiere dejar a sus hijos.

No te preocupes por mi salud ni por mi educación. Tengo criterio propio, me informo y soy perfectamente capaz de pensar por mí mismo. Y no necesito que me insinúes que voy a tener un cáncer de piel para defender tus argumentos.

Hacer política con el dinero de los demás es muy fácil, Pablo. Lo difícil es lo que hace la gente, crear riqueza, levantar empresas, asumir riesgos, generar empleo y construir un patrimonio. Y más en España, donde la presión, las dificultades y las trabas a las que se enfrentan los empresarios son enormes.

Entiendo que TODOS para conseguir votos tenéis que lanzar promesas muy bonitas, como que todo ese dinero irá destinado a sanidad y educación. Pero sabemos que una cosa es lo que se promete y otra muy distinta lo que acaba sucediendo. Antes de pedir más dinero a los ciudadanos, estaría bien demostrar que sabéis gestionar correctamente el que ya recaudáis.

La solidaridad no deberíais enfrentarla con la libertad, el esfuerzo y el derecho a decidir qué hacer con lo que uno ha construido. Y todo esto con cariño, Pablo. Que yo no me enfado, de verdad. Si algún día me tengo que ir, me iré. Es la suerte de no tener dueño. Un abrazo"