El extremo del Atlético estará de baja más tiempo del esperado

La condición obligatoria que exige la Juve para negociar por Sorloth

Compartir







Siguen llegando malas noticias desde la enfermería del Atlético de Madrid. El 'virus FIFA' ya se ha cobrado dos lesionados: Marc Pubill cayó con España y Ademola Lookman, con Nigeria. La lesión del central es más leve, pero el extremo sí que estará varias semanas de baja una vez que ha regresado a Madrid y se ha sometido a las primeras pruebas médicas.

El nigeriano ya hizo saltar las alarmas cuando se tuvo que retirar con evidentes signos de dolor el pasado viernes del partido de su selección. La Federación ya advertía de un esguince de rodilla leve, pero finalmente ese esguince es algo mayor, tal y como ha confirmado el Atlético.

PUEDE INTERESARTE Primer parte médico de Marc Pubill en un Atlético de Madrid atacado por el virus FIFA

"Ademola Lookman sufre un esguince de rodilla de alto grado, que se produjo durante el partido de Nigeria frente a Tanzania del pasado viernes 13 de noviembre", ha anunciado el propio club colchonero a través de sus canales oficiales.

"Aunque en un primer momento los responsables médicos de la selección nigeriana comunicaron que el atacante había sufrido un esguince leve, los servicios médicos del club han explorado al futbolista nigeriano a su regreso a Madrid, además de realizar pruebas complementarias, y han confirmado el alcance exacto de su lesión", añade el comunicado, con un claro dardo a la Federación Nigeriana.

PUEDE INTERESARTE Llorente estalla ante la nueva propuesta de Frente Amplio y Pablo Bustinduy responde

Como suele ser habitual, el club no da detalles sobre el tiempo de baja y se limita a decir que "la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición". En un principio, el diario Marca hablaba de dos semanas de baja y un esguince moderado, pero el hecho de que sea finalmente "de alto grado" invita a pensar que estará al menos tres o cuatro semanas sin jugar.

Ademola Lookman y las bajas del Atlético

Así pues, Ademola no estará disponible en los tres próximos partidos ante el Getafe, el Viking y el Elche, los tres últimos de este mes de noviembre, y parece difícil que llegue al 2 de diciembre ante el Barça, dentro de dos semanas. Dependiendo de su evolución, podría reaparecer durante la primera quincena de diciembre.

De esta forma, el nigeriano se une a lista de bajas que actualmente completan Marc Pubill y Cuti Romero. El español sufrió un esguince leve de tobillo en el partido de España ante Inglaterra y parece difícil que llegue al duelo ante el Getafe del próximo domingo, pero podría reaparecer en el encuentro posterior ante el Viking. En cuanto a Cuti, suma ya un mes de baja por una lesión muscular de la que no se sabe demasiado y, de momento, sigue sin trabajar con el grupo.