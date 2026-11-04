Sufre una lesión muscular que le impedirá estar también ante el Barça

Marcos Llorente señala a Le Normand: “Errores que joden”

Compartir







Malas noticias en el Atlético de Madrid con Cuti Romero. El central ha sufrido un nuevo contratiempo muscular que ya le impidió jugar este martes ante el Bayern y también le impedirá estar disponible el próximo domingo para el partido ante el FC Barcelona, que se antoja crucial en la lucha por el liderato y el título liguero.

Según informa el diario Marca, Romero sufre "una dolencia muscular" y está prácticamente descartado para jugar ante el Barça. El argentino tampoco irá convocado con su selección la próxima semana y aprovechará el parón de selecciones para recuperarse, por lo que acumulará más de un mes sin jugar.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid va a por el fichaje de Stefan Džodić con dos obstáculos y una llave

Cuti Romero, lesión y tiempo de baja

Cabe recordar que Cristian Romero no juega un partido oficial con la camiseta del Atlético desde el pasado 17 de octubre, cuando fue titular en el estadio del Espanyol. El central abandonó el terreno de juego con unas leves molestias que se tradujeron en una "elongación en el aductor" de bajo grado.

Cuti se perdió la visita al Stuttgart del 20 de octubre y el partido en casa ante el Dépor el día 24, pero regresó a la convocatoria para jugar ante el Levante el pasado sábado 31 de octubre. De hecho, Simeone incluso había ensayado con el central como titular durante la semana, pero no llegó a tener minutos en el Ciutat de Valencia.

PUEDE INTERESARTE El sentido homenaje de Álex Baena a Jesús de Miguel

Ahora, Romero sufre un nuevo contratiempo físico que le impidió entrar en la convocatoria ante el Bayern y le impedirá también estar ante el Barça el próximo domingo, en un duelo en el que se enfrentarán los dos mejores equipos de LaLiga hasta la fecha. El parón será clave de cara a su recuperación y con vistas a la visita al Getafe del 22 de noviembre, más de un mes después de su último encuentro.