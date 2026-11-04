El partido ante el Getafe, clave para el futuro del técnico

La emotiva celebración de Fabián Ruiz en La Cerámica

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Momentos de tensión e incertidumbre en el Villarreal CF. La dura goleada recibida ante el PSG ha terminado de encender las alarmas dentro de un equipo cuyo inicio de temporada está lejos, lejísimos del nivel esperado. El club hizo una apuesta importante el pasado verano con la contratación de Iñigo Pérez, pero el técnico no está consiguiendo dar con la tecla y su futuro empieza a estar en entredicho.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la dirección deportiva decidió no renovar el contrato de Marcelino García Toral pese a su gran rendimiento en el banquillo. La apuesta desde las oficinas de La Cerámica fue Iñigo, quien llegó tras firmar un papel sobresaliente en el Rayo Vallecano y quien estaba llamado a ser uno de los técnicos de moda del fútbol español, de ahí que firmara un contrato de tres años que el club no quiso ofrecer al propio Marcelino.

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Por contra, los resultados empiezan a ser alarmantes. La derrota en casa ante el Espanyol (0-1) del pasado viernes ya hizo mucho daño, pero la goleada ante el PSG (0-6), la peor que ha sufrido nunca como local, ha terminado de encender las alarmas. Hasta la fecha, el Villarreal sólo ha ganado cinco de los 16 partidos disputados, uno de ellos ante el Manacor en Copa del Rey. Sólo tres victorias ligueras y sólo una en la Champions League, si bien es cierto que los rivales han sido de máxima exigencia.

Las dos opciones que maneja el Villarreal con Iñigo Pérez

Más allá de los resultados, las sensaciones que transmite el equipo tampoco son positivas. El problema no es perder ante el PSG, sino la manera en la que lo hizo, con un contundente 0-4 a los 17 minutos de encuentro. La resurrección que parecía llegar hace un par de semanas se ha disipado por completo. Y como siempre sucede en el fútbol, las miradas apuntan al banquillo.

Según informa el diario Marca, el partido del próximo domingo ante el Getafe CF empieza a verse como un 'ultimátum'. Todo lo que no sea ganar en La Cerámica al cuadro azulón podría dejar en una situación muy delicada a Iñigo Pérez, cuyo futuro está ahora mismo en el aire, aunque de momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Y es que la misma fuente apunta a "la decisión más difícil" de Fernando Roig de cara al próximo parón de selecciones, con dos alternativas sobre la mesa: cambiar de entrenador y enterrar el nuevo proyecto o, por el contrato, reforzar la figura de Iñigo Pérez, garantizar su continuidad y reforzar al equipo en enero.

La decisión está en manos del presidente, pero también del propio Iñigo Pérez. Un triunfo ante el Getafe ayudaría a calmar las aguas antes del parón de selecciones y daría motivos para apostar por su continuidad. Pero un empate o una derrota, por contra, le dejaría en una situación más que delicada.