Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 23:40h.

Pau Navarro pide más a la afición del Villarreal: "Yo he estado ahí en la grada, no puede ser que el campo esté vacío en el 75"

El partido quedó sentenciado en los primeros compases

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El PSG ofreció este martes una nueva exhibición de fútbol ofensivo en la Champions al destrozar con un rotundo 0-6 a un frágil Villarreal, reducido a la nada por sus errores defensivos y la calidad y voracidad del conjunto francés, que a los 17 minutos ya ganaba por 0-4.

A pesar de la ausencia de algunos de sus mejores jugadores, el campeón de Europa los dios últimos años, liderado por el español Fabián Ruiz, autor de dos goles, mostró un poderío y una voracidad deslumbrantes, sobre todo en la primera parte, en la que aniquiló al conjunto castellonense con cuatro goles en ocho minutos, entre el 9 y el 17.

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El conjunto castellonense, con varias ausencias sorprendentes en su alineación, arrancó el partido sin complejos y con atrevimiento. El Villarreal se mostró dinámico y profundo, sometiendo al campeón de Europa, al que empujó contra su área. La buena pose inicial del equipo de Iñigo Pérez se desmoronó a la primera oportunidad que el conjunto parisino pudo desplegar su velocidad y provocar un saque de esquina.

Fruto de esa acción llegó el primer gol, obra de Neves, que recogió un balón suelto en el interior del área para marcar. El tanto provocó un seísmo del que el Villarreal no pudo escapar. Apenas unos minutos después, un error de Gulácsi, motivado por la presión de los atacantes del PSG, permitió a Doué anotar el segundo tanto. El conjunto parisino olió el miedo y la debilidad de su rival y se lanzó como una manada de lobos a por el Villarreal, absolutamente noqueado.

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Mayulu, en el minuto 13, marcó el tercero tras un nuevo despliegue ofensivo del campeón de Europa y solo tres minutos más tarde Fabián, con un disparo desde el interior del área, firmó el cuarto. En solo 17 minutos, el PSG había desfigurado por completo al Villarreal, abroncado por la grada por su candidez defensiva e incapacidad para frenar la avalancha. El conjunto de Iñigo Pérez solo encontró aire cuando el triángulo mágico del PSG, formado por Vitinha, Neves y Fabián, decidió levantar el pie del acelerador para manejar el tiempo y el espacio a su antojo.

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Nula respuesta del Villarreal

Sin ninguna capacidad de respuesta, y superado en todos los rincones del campo, el Villarreal se protegió como pudo, aunque las ocasiones siguieron llegando casi por inercia, ahora por medio de Doué y Hakimi, quienes rozaron el quinto. La única respuesta ofensiva del Villarreal, más allá de un cabezazo desviado de Buchanan, fue un disparo de Ayoze, propiciado por un error de Pacho, que no sorprendió a Safonov.

El Villarreal intentó maquillar su imagen con un buen inicio de segundo tiempo, en el que de nuevo pareció sacudirse los complejos por momentos. Pero el PSG volvió a golpear en su primer movimiento ofensivo en una nueva acción que retrató la candidez defensiva castellonense.

Fabián, otra vez llegando por sorpresa, aprovechó un saque rápido de falta de Neves para batir a Gulácsi en su salida. El partido, ya sin historia, se trasladó a las gradas. La afición del Villarreal, indignada con el juego de su equipo, aplaudió la entrada al campo del rival Ferran Torres, héroe nacional en el pasado Mundial, pero silbó a todos los jugadores de su equipo que fueron sustituidos.

La entrada de Moleiro y Mikautadze le dio argumentos ofensivos al Villarreal para ofrecer sensación de peligro ante un PSG que se dedicó a enfriar el partido, aunque sin despreciar nunca la posibilidad de seguir buscando la portería. Mikautadze nunca dejó de intentarlo con aventuras solitarias y disparos lejanos, pero el que encontró el gol para redondear el set fue el PSG por medio de Boly, que castigó una nueva pérdida del rival con un gran disparo que cerró la goleada.