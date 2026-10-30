Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 23:22h.

Pau Navarro hace autocrítica y reclama que La Cerámica sea un fortín

El motivo de la presencia de Éder Sarabia en la grada del Villarreal-Espanyol

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El Villarreal ha caído ante el Espanyol este viernes en el choque que daba inicio a la jornada 11 de LALIGA EA Sports con un 0-1 en La Cerámica que devuelve las dudas sobre el proyecto de Íñigo Pérez, que no logra encontrar una racha de resultados positivos. Antes de un choque contra el PSG en Champions League y otro también en casa frente al Getafe en Liga también de locales, un jugador de la casa como Pau Navarro ha pedido más a la afición grogueta con un recado por irse del campo antes de tiempo reivindicando que él mismo ha estado en la grada.

El enfado de Pau Navarro tras el Villarreal-Espanyol

Sensaciones tras el partido: "Al final queríamos los tres puntos y nos vamos sin ellos. Creo que hacemos cosas bien pero es verdad que la realidad es que no nos da. Tenemos que hacernos mucho más fuertes en casa, aquí todos los años hemos sacado la mayoría de los puntos y debemos exigirnos sumar de tres cada vez aquí. Necesitamos estar muy juntos y el apoyo de la afición. No puede ser que en el minuto 75 el campo esté vacío. Tenemos que ir todos a una, eso marca la diferencia. Cuando tú vas a otros campos, los últimos minutos aprietan muchísimo y aquí tenemos que hacernos fuertes, tenemos que unirnos todos y debemos empezar por exigirnos nosotros dentro del campo los que más".

Por qué no le da al Villarreal en casa: "Quizá nos sentimos cómodos en algunas situaciones de partido y cuando se nos encierran un poco puede que nos falte saber jugar conta los equipos que sen nos encierran un poco más y tenemos que trabajar ahí. Tenemos que mover rápido la pelota cuando tenemos muy buenos jugadores arriba y tienen que marcar la diferencia y tenemos también empezar a no encajar atrás".

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Mensaje a la afición: "Yo hace tres años estaba ahí arriba. Sé que cuando todos quieren podemos hacer de este camp un fortín. Se ha demostrado, yo he estado ahí arriba y lo he visto y lo he sentido aquí abajo. Creo que debe ser la tónica de siempre en casa porque eso nos va a hacer más fuertes en LALIGA, sumar aquí los máximos puntos posibles".

El martes, el PSG: "Tenemos que ir a por todas, vamos a salir al 100%. Sabemos y creemos que podemos ganar esos partidos. Nos vamos muy jodidos por hoy pero tenemos partidos cada tres días. Pensando ya en la Champions y esto lo sacamos".