Fran Fuentes 24 OCT 2026 - 21:18h.

Tras un año como agente libre y sin recibir ofertas, el extremo ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador

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Samu Castillejo, quien fue delantero de equipos como Málaga, Villarreal, Valencia o Milan, entre otros, anunció este sábado su retirada como futbolista profesional con 31 años. El malagueño, que estaba sin equipo desde la temporada pasada, cuando militó en el Johor de Malasia, emitió un vídeo en redes sociales en el que comunicó la decisión después de una intensa carrera que empezó en las categorías inferiores del conjunto boquerón.

En ese club debutó en el primer equipo con 19 años en la temporada 2014-2015, con el entrenador Javi Gracia en el banquillo, durante un curso en el que disputó 39 partidos, marcó un gol y ofreció cinco asistencias, lo que le sirvió para que el Villarreal pagara ocho millones de euros por su traspaso la campaña siguiente. Sus actuaciones como jugador groguet le abrieron las puertas del AC Milan, donde jugó entre 2018 y 2022 y alcanzó uno de los mayores éxitos de su trayectoria al conquistar la Serie A en la temporada 2021-22.

Tras su etapa en Italia, regresó al fútbol español para vestir la camiseta del Valencia, antes de jugar cedido en el Sassuolo italiano. Su última experiencia profesional llegó en el Johor Darul Ta’zim de Malasia, con el que también conquistó títulos nacionales. Internacional con las categorías inferiores de España, Castillejo se despide tras disputar 412 partidos como profesional y marcar 49 goles. De este modo, el malagueño cierra una trayectoria marcada por su paso por clubes históricos y por el sueño cumplido de haber jugado con su Málaga CF en LALIGA EA SPORTS.

El mensaje de despedida de Samu Castillejo: "Gracias por todo, fútbol"

Así las cosas, Samu Castillejo se ha despedido con un mensaje en el que daba las gracias por toda su carrera, que puedes leer a continuación: "Querido fútbol, después de un largo camino, llega el momento de decir adiós al fútbol profesional. Nunca pensé que escribir esto fuese tan difícil. Durante toda mi vida ha sido mucho más que una profesión. Ha sido mi pasión, mi forma de vida y el sueño que tuve desde niño.

Hoy quiero agradecer a todas y cada una de las personas con las que he compartido algún momento de este bonito camino: compañeros, entrenadores, trabajadores, clubes y aficionados. Muchos de vosotros tenéis un pedacito de mi corazón. Me habéis hecho crecer, madurar y mejorar como persona.

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Y, por supuesto, a mi familia. A vosotros os debo todo. Habéis sido y sois el pilar fundamental de mi vida. Gracias por acompañarme y aconsejarme en cada paso. Por enseñarme que siempre, por encima del futbolista, está la persona.

Gracias, fútbol, por hacerme vivir mucho más de lo que aquel niño inocente de Huelín soñaba. Desde debutar con el club de mis amores hasta convertirme en campeón con aquel club con el que todo ñiño sueña jugar. Me despido orgulloso, agradecido y feliz, porque siempre lo di todo, como persona y como futbolista. Gracias por todo, fútbol, y gracias a todos los que hicisteis posible este sueño".