Sangre, sudor, lágrimas y otra derrota que hace pupa desde Estados Unidos hasta Singapur (1-2)

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ValenciaSudor para defender, la mejor consigna que le ha dado Javier Aguirre a este Valencia; lágrimas las de David Otorbi, roto de gravedad y sangre la de Gayà, tras un codazo de Gueye en la banda. Pero ni por esas el Valencia gana en Mestalla. Se adelantó gracias a un gol de penalti justo que transformó Pepelu ante un Villarreal mejor y que, en la segunda mitad, empató gracias a un cabezazo de Freeman y en una contra tras una pésima salida de Dimitrievski, se llegó los tres puntos en el 95 gracias a Mikautadze. Un gol que dolió seguro que hasta los nuevos accionistas de Pitchwise que viven en Estados Unidos.

De inicio, Javier Aguirre le dio alas nuevas a su equipo. Sacó a David Otorbi y a Luis Rioja para darle balones a un nueve que no lo era: Arnaut Danjuma. A pesar de que la sequía del neerlandés es más pertinaz que la de Hugo Duro, el técnico mexicano apostó por su movilidad. Pero a las primeras de cambio el joven canterano, renovado esta semana, se rompió y tuvo que salir en camilla y llorando.

Otorbi pone las lágrimas

Todo eran nubarrones negros para un Valencia que estaba encerrado y que vio como Stole Dimitrievski ya había salvado un gol cantado de Ilias Akomach. La grada se ponía nerviosa pero, con eso de la venta y de la posible retirada paulatina de Lim, se encorajaba y llevaba a los suyos en volandas. Tanto es así que en una de las escasas salidas que tuvo el equipo en la primera mitad, Dani Raba -el sustituto de Otorbi- encaró a Veiga que lo derribó. El árbitro dudó, el VAR no y Pepelu adelantó a los de Aguirre en el 38.

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El gol le dio algo de calma al Valencia CF que aguantó hasta el descanso más con actitud que con calidad. El Villarreal seguía embotellando a los de Mestalla en su área de forma asfixiante, pero estos cuando salían hacía daño. De hecho, anotaron un segundo gol tras el saque de un córner. Tárrega anotó, pero Raba en fuera de juego lo invalidó. Antes tuvo una Gayà y después una increíble de Danjuma, de esas solo ante el portero que se la lanzó... al portero. Así lleva un año.

El Villarreal empata con justicia y Gayà pone la sangre

Pero la realidad es que el Villarreal mandaba y, en el 69, cuando Aguirre iba a sentar a Dani Raba, este se quedó en una cobertura y Cardona centró solo. Freeman remató de cabeza e igualaba la contienda. Dimitrievski se estiró pero poco, lo justo y lo justo era el empate.

Gueye le dio un codazo que dejó KO y sangrando a Gayà y permitió al Valencia CF acabar con uno más sobre el campo. El Valencia CF se fue a por el partido y, por momentos, dominó. Hasta el 89 parecía, sin crear ocasiones, que podía terminar remontando, pero Elliott, que esta semana recibió la visita de su club, tuvo tiempo en los pocos minutos para ver una doble amarilla y dejar al Valencia también con diez. Lamentable el inglés que cortó la reacción y propició otro insípido empate made in Javier Aguirre. El Valencia CF sigue sin despegar.