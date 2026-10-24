El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Villarreal: Suspensos en las áreas

David Torres 24 OCT 2026 - 20:33h.

El Valencia CF se adelantó en el marcador

El gesto de dolor y las lágrimas de rabia de David Otorbi en la camilla tras romperse en Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF perdió ante el Villarreal en el partido correspondiente a la jornada 10 de LALIGA EA Sports disputado en Mestalla.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [3]: A las primeras de cambio ya había hecho una parada salvadora. En el 1-1 pudo hacer algo más y en el 1-2 se quedó a media salida.

Gayà [7]: El capitán tuvo un perfil bajo al principio, lo que requerían las acometidas del Villarreal. En la segunda mitad subió y pudo marcar un gran gol. Un codazo de Gueye propició la expulsión del jugador del Villarreal. Gayà sangraba, como siempre hace por su equipo, pero esta vez no fue figuradamente.

De Haas [6]: El neerlandés tuvo muchísimo trabajo. Fue sustituido en el 76 tras cumplir bien en defensa

Tárrega [9]: El de Aldaia ha vuelto como los ángeles. Es un muro en defensa, su pundonor sostiene al Valencia. Marcó, además, un gol que fue bien anulado por fuera de juego. Fue el mejor

Maffeo [6]: Combativo como siempre, las tuvo con Buchanan. Fue amonestado. Se dejó la piel y acabó como extremo. Amonestado y jugando como doble lateral, se marchó en el 76.

Guido Rodríguez [6]: El argentino, pretendido por el Villarreal en verano, se vengó haciendo una gran primera parte con detalles y multiplicándose. Amonestado por parar ua contra

Pepelu [7]: Se tuvo que emplear a fondo en defensa. Tuvo los nervios de acero suficientes para marcar el 1-0 de penalti.

David Otorbi [sc]: El canterano recién renovado fue una de las novedades en el once. Al cuarto de hora, lesionado de gravedad, se retiró en camilla y llorando.

Javi Guerra [5]: El de Gilet, fundido, dejó su puesto a Harvey Elliott en el 70. Sorprendió su descanso porque estaba siendo de los mejores aunque, lo cierto, es que por delante no tenía a quién dársela.

Luis Rioja [6]: A pesar de sus molestias fue novedad en el once titular y se dejó la piel

Arnaut Danjuma [4]: Se mantuvo en el equipo pero sentando a Hugo Duro y como punta de referencia. Tuvo una clarísima y la falló

También jugaron:

Dani Raba [6]: Salió por David Otorbi en el minuto 14. Su calidad es innegable y, a las primeras de cambio habia provocado un penalti que puso en ventaja al Valencia CF. Amonestado. Anularon un gol por su culpa. En el 1-1 se quedó colgado en la cobertura. Silbado por Mestalla.

Arnau Martínez [4]: Salió por Dani Raba en el minuto 69. Cumplió sin alardes

Harvey Elliott [1]: Salió por Javi Guerra en el minuto 69. Dejándose caer a banda derecha intervino pero no fue decisivo. Tuvo tiempo para que le sacaran dos amarillas y dejaran al equipo con uno menos.

Hugo Duro [4]: Salió por Justin De Haas en el minuto 76. Poco destacado

Filip Ugrinic [4]: Salió por Pablo Maffeo en el minuto 76. Perdió un balón

El entrenador:

Javier Aguirre [5]: De inicio en su segundo partido como técnico che en Mestalla apostó por un once con alguna variación respecto al del Athletic. Otorbi y Rioja salieron de inicio y Danjuma en punta.

Hasta el minuto 70 no haría el primer doble cambio. Sacó a Arnau Martínez y Harvey Elliott cuando le habían empatado ya. Después apostaría por Hugo Duro y Ugrinic sentando a Maffeo y a De Haas. Su equipo defiende bien, pero encerrado atrás no puede vivir.