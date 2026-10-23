El Valencia CF ata a David Otorbi: tres años más y una cláusula antigrandes

David Torres 23 OCT 2026 - 12:43h.

El club ha ejecutado la cláusula de su contrato antes incluso de verse obligado

David Otorbi ya enloquece a Mestalla: las dos jugadas ante el Athletic de las que todo el mundo habla

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ValenciaEl Valencia CF se asegura el futuro de David Otorbi, una de las grandes apuestas de presente y futuro de la cantera valencianista. El club ha ejecutado unilateralmente la ampliación de contrato que contemplaba el acuerdo del extremo, que queda vinculado a la entidad durante tres temporadas más y con una cláusula de rescisión elevada para protegerlo del interés de otros clubes. Una decisión que llega después de que el joven futbolista haya irrumpido con fuerza en el primer equipo y enloquecido a Mestalla con su primer gol y con su actuación ante el Athletic Club.

La ampliación estaba prevista en su contrato y el Valencia ha decidido activarla por convencimiento. Se lo ha ganado y, aunque se necesitaban diez partidos en la élite, el futbolista ya sabe, como ha adelantado el Partit de la Una, y ha podido confirmar ElDesmarque, que su cláusula se ejecuta ya y que ya disfrutará de un nuevo contrato, con tres años más de duración (Hasta 2031), un aumento de sueldo y, sobre todo, una protección anti grandes. El nuevo contrato sirve al club también para blindar a una de sus joyas ante el seguimiento que despierta fuera de España. El interés de la Premier League por Otorbi había puesto sobre la mesa la necesidad de proteger a un futbolista cuyo crecimiento ha acelerado en las últimas semanas. En concreto, su nueva cláusula de rescisión pasa a ser de 60 millones.

Otorbi se gana un sitio en el Valencia de Aguirre

El extremo, conocido como la "pantera del Cabañal", el debutante más joven en la historia del Valencia CF, ha aprovechado sus oportunidades para reivindicarse. Su actuación ante el Athletic, en la que marcó su primer gol con el Valencia CF, confirmó el impacto que puede tener en el equipo. Javier Aguirre ya ha podido comprobar de primera mano las condiciones de un jugador que aporta velocidad, desborde y profundidad.

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El mexicano, además, ha encontrado en Otorbi un argumento para mirar hacia la cantera en una temporada en la que el Valencia necesita soluciones. El joven atacante ya había dejado señales de su potencial, aunque ahora ha dado un paso adelante en el escaparate del primer equipo.

El Valencia mueve ficha así para proteger su patrimonio deportivo. La ampliación y la cláusula antigrandes son una apuesta por un futbolista que empieza a responder en el campo y cuyo margen de crecimiento todavía es enorme.