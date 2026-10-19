Está llamado a ser la estrella del Valencia CF

Javier Aguirre sobre los canteranos: "Los novatos te ayudan, pero cuando el equipo está mal, no puedes tirarlos a los leones".

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David Otorbi fue uno de los grandes protagonistas del Valencia-Athletic. Javier Aguirre volvió a reservar al canterano de inicio, pero su entrada confirmó que tiene argumentos para reclamar un sitio en el once. Su velocidad y desparpajo contrastan con los problemas ofensivos de un Valencia que necesita que llueva pólvora para salir de la sequía. El extremo empieza a convertir sus minutos en una reivindicación que el técnico mexicano tendrá cada vez más difícil ignorar.

El "Vasco" defendió tras el encuentro su prudencia con los jóvenes, una postura que explicó al hablar de los canteranos y el riesgo de "tirarlos a los leones". Sin embargo, al valorar específicamente a Otorbi a preguntas de ElDesmarque reconoció que tiene unas cualidades poco habituales a su edad. Una contradicción que invita a preguntarse si ha llegado el momento de darle más protagonismo.

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Aguirre no quiere tirar a los canteranos a los leones, pero reconoce que Otorbi es diferente

Preguntado por qué no recurrió a Aimar cuando el Valencia buscaba la victoria, Aguirre defendió la experiencia de los futbolistas más contrastados. "Cuando el equipo está bien, es mejor que aparezcan. Cuando el equipo está mal, no puedes tirarlos a los leones", argumentó. Una filosofía que explica su preferencia por jugadores con más recorrido en momentos de máxima exigencia y que no gusta en Mestalla.

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"Pocas veces he visto un jugador tan joven con tanto desparpajo hacia adelante"

Sin embargo, cuando el sujeto de la pregunta fue Otorbi, el discurso adquirió otros matices. El entrenador destacó su velocidad y su capacidad para atacar los espacios. "Pocas veces he visto un jugador tan joven con tanto desparpajo hacia adelante", reconoció, antes de sentenciar: "Es un chico distinto, eso es innegable".

Aguirre, no obstante, también señaló aspectos que debe mejorar, como el trabajo táctico y la pausa para elegir mejor en el último tercio. Pero el elogio es significativo, especialmente después de que el canterano volviera a aprovechar sus minutos para aportar el desequilibrio que necesita el equipo tras estrenarse como goleador ante el Racing. Su actuación le permitió figurar entre los más destacados del Valencia-Athletic hasta para su entrenador que, aunque le pidió "pausita", lo tiene en sus oraciones. "Le cuesta mucho el trabajo táctico. Otorbi tiene que atacar el espacio y, después, cuando llega a la línea de fondo, hay que enseñarle esa pausita para poner un buen centro y superar al rival. No le puede dar igual al centrar al portero o al segundo palo".

La clave ¿será titular?

El técnico, además, elogió su humildad y su disposición para aprender, y pronosticó que dará muchas alegrías a la afición. Un reconocimiento que conecta con el mensaje de José Luis Gayà sobre el camino que debe seguir el Valencia CF y que es con Otorbi en el campo. "Con los cambios, los jugadores que han entrado nos han dado mucho por fuera, sobre todo con su velocidad. Ese es el camino, el de la segunda parte, y tenemos que agarrarnos a eso".

La cuestión ahora es si Aguirre mantendrá al extremo como recurso desde el banquillo o le dará una oportunidad de inicio. Porque si el mexicano considera que Otorbi es diferente, el siguiente paso es demostrarlo también con minutos y responsabilidades. Sería, además, un guiño a Mestalla.