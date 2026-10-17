David Torres 17 OCT 2026 - 23:55h.

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ValenciaJavier Aguirre compareció ante los medios tras el Valencia CF - Athletic Club para analizar el partido, para analizar la respuesta de su equipo y las sensaciones que deja el encuentro en Mestalla, donde finalmente ocupó el banquillo local. El técnico mexicano, que se estrenaba ante su afición, explica sus conclusiones después de un duelo clave para el conjunto valencianista y aborda las cuestiones más destacadas de la actualidad del equipo tras el choque. "Veníamos de tres derrotas seguidas en casa, en la segunda parte fuimos mejores"; "No entró la pelota pero estoy tranquilo"; "Hoy por fin tuvimos la puerta a cero"; "Teníamos que evitar perder más partidos en casa" o "Llevamos dos partidos y el equipo está creyendo y creciendo" son algunas de las frases que dijo en sala de prensa

El técnico, además, comentó las siguientes cuestiones

Análisis del partido

Han tenido dos primeras partes posiblemente más flojas que las segundas. No jugamos bien, el rival nos sometió tanto en Santander como hoy. Fueron mejores y no encontramos las soluciones. Lo intentamos, pero fueron superiores en ambos partidos. Después pudimos hacer ajustes, hubo cambios frescos y gente que entró muy bien al campo. Al final, ambos empates me parecen justos.

¿Pudimos haber ganado? Sí, pero no ganamos. ¿En Santander pudimos haber ganado? Sí, pero no ganamos y ya está. Es fútbol.

¿Cómo analiza la falta de gol del equipo?

Falta de gol, falta de gol. Tiramos 16 veces a portería, cuatro entre los tres palos. Creo que el portero hizo un buen trabajo. Llegábamos, llegábamos y llegábamos. En ese sentido, creo que llegamos más que en Santander, fíjate lo que te digo.

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Yo lo comentaba en la previa: es práctica, práctica y práctica. Rafa Nadal pegaba todos los días ocho horas; aquí los delanteros tienen que meter goles, goles. Hacemos muchos trabajos de finalización y la verdad es que lo han hecho bastante bien.

Sucede que hoy no quiso entrar y el rival también defiende bien. En Santander hubo dos goles muy claros, uno de Dani Raba y otro de Hugo Duro. Hoy, entre el portero y nuestros fallos, nos faltó gol, pero te diría que no estoy preocupado.

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Estoy más preocupado por defender bien en bloque medio. Tanto el Racing como el Athletic nos quitaron la pelota en esa zona. En posesión de balón se sufrió mucho más. Ojalá encontremos un equilibrio durante los 90 minutos y seamos capaces de meter algún gol.

Portería a cero

Hoy es la primera vez que nos hemos quedado a cero. No hay que olvidar que veníamos de tres derrotas en casa. De nueve puntos aquí, en nuestra casa, en nuestro fortín, no habíamos sacado nada. Por lo menos hoy se logró un empate con buen sabor de boca, sobre todo por las sensaciones finales. Es con lo que me quedo.

¿Le preocupa que al equipo le cueste la salida de balón y termine jugando en largo sin conseguir la posesión?

Estoy de acuerdo en que hubo pelotazos sin sentido, producto de la buena presión de ellos. Pero hay que seguir trabajando. Llevamos diez días juntos, doce, yo qué sé. El equipo está entendiendo que hay que correr mucho y jugar bien para ganar. Son tres premisas y no las podemos negociar. La primera la cumplimos, corremos mucho; la segunda la cumplimos a ratos, jugamos bien por momentos; y la tercera no la conseguimos, ganar. Pero estamos en el camino.

Ya paramos la sangría de tres derrotas seguidas en este campo. Es demasiado negativo para un club como el Valencia. El rival tiene que tener dificultades para llevarse algo de aquí. Hoy lo intentamos, pero no pudo ser.

¿Qué ánimo tiene después de dos empates y cómo ha visto a los jugadores tras no conseguir la victoria?

Buena pregunta. Yo estoy muy animado. Soy optimista por naturaleza y tengo mucha fe. Estoy muy contento con la enfermería, que está casi vacía. Me quedan Canós, Diego López y Sindieguito, que son lesiones de larga duración. Pero ya están Copete y Luis Rioja. Me queda Sadiq, que estará en diez o doce días. Eso me alivia mucho porque tengo ya al plantel casi completo.

¿Y el equipo?

En cuanto al ánimo, los ves con rabia. No han podido ganar y lo vieron cerca. Pero así salieron también de Santander, aunque allí no lo vieron tan cerca. Me gusta que no se conformen con un buen resultado, con un buen partido o con un empate en casa. No te puedes conformar. Tienes que pensar en ganar y ganar.

Me gusta que estén enojadillos porque sintieron que tuvieron la oportunidad de ganar en ambos partidos. Los rivales jugaron mejor que nosotros durante buena parte de los encuentros, pero logramos nivelar las acciones y los dos resultados son justos. A ver si a la tercera va la vencida.

¿Por qué no recurrió a Aimar cuando el Valencia necesitaba un delantero?

Pensé que no me iban a preguntar eso, pero me lo han preguntado. Mira, te voy a explicar. En los seis equipos en los que he estado, en esta misma situación, los novatos te ayudan, evidentemente, pero esperas a los grandes, esperas a la gente con experiencia.

Danjuma puede jugar perfectamente de delantero centro, pero tiene un porrón de goles en Primera División. No podemos prescindir de un jugador de ese calibre, de ese nivel, como Rioja o Dani Raba, que han metido goles a lo largo de sus ocho o diez años en Primera División, porque nos guste de repente tener un delantero centro natural. Mi obligación es tener a todos vivos y alerta. Claro que los chavales cuentan, por supuesto. Ahí está Aimar, dando el máximo. También entran conmigo Córdoba, Aimar y Mayol, evidentemente. Estos jugadores ayudan mucho. Son procesos en los que, cuando el equipo está bien, es mejor que aparezcan. Cuando el equipo está mal, no puedes tirarlos a los leones. Son decisiones del entrenador. Entiendo la pregunta, pero son decisiones del entrenador y ya está.

¿Cómo valora a David Otorbi? ¿Considera que es uno de esos jóvenes que rompen el molde y están preparados para dar un paso adelante?

Otorbi tiene unas condiciones físicas evidentes. Esa velocidad, esa capacidad para ir al espacio… Pocas veces he visto a un jugador tan joven con tanto desparpajo hacia adelante.

Le cuesta mucho el trabajo táctico. Otorbi tiene que atacar el espacio y, después, cuando llega a la línea de fondo, hay que enseñarle esa pausa para poner un buen centro y superar al rival. No le puede dar igual centrar al portero o al segundo palo.

Es un chico distinto, eso es innegable. Y es nuestro, es canterano. Lo tiene todo a su favor. Lo mejor es que es humilde para aprender. Está muy atento a los consejos de sus compañeros y a las indicaciones del míster. Hace el trabajo que le pedimos.

Creo que es un chico que va a dar muchísimas alegrías a esta afición y a este club, sin lugar a dudas.

¿Cómo está Hugo Duro después de fallar una ocasión en la jornada anterior y recibir pitos de Mestalla? ¿Ha hablado con él para animarlo?

No he hablado con él porque no lo he visto necesitado de hablar con el entrenador. El entrenador soy yo, lo digo en sentido mayestático.

Hugo es maduro y lleva años en esto. Es el típico delantero de área, tuvo ese cabezazo, está ahí, juega de espaldas y te ayuda. La afición es soberana y yo ahí no entro. Si considera que un jugador ha hecho un mal trabajo y no quiere que compita, no me corresponde intervenir. Para mí ha hecho un buen trabajo. Simplemente, no lo ha coronado con un gol.