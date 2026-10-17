Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Athletic en la Jornada 9 en Mestalla

David Torres Valencia, 17 OCT 2026 - 19:54h.

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El Valencia recibe este sábado al Athletic Club en Mestalla con la necesidad de sumar su primera victoria como local en el primer partido de Javier Aguirre ante su afición frente a un rival que regresa después de casi un mes sin competir tras el parón y el aplazamiento del partido contra el Rayo Vallecano. En el debut del mexicano como técnico, el Valencia sumó un empate en Santander que no fue suficiente para salir de la zona roja de la clasificación, donde sigue anclado en la penúltima posición con cinco puntos, mientras que el Athletic es décimo con ocho, pese a llevar dos partidos menos por el aplazamiento de los duelos contra el Levante y Rayo Vallecano.

El once titular del Valencia CF con Tárrega

El Valencia recupera a Luis Rioja para el partido, mientras que mantiene las bajas de Dimitri Foulquier, José Copete, Sadiq Umar, Diego López y Sergi Canós.

Aguirre afronta así su primer encuentro en casa con el reto de cambiar la dinámica de un equipo que solo ha sumado una victoria y dos empates en ocho partidos ante un Athletic al que conoce bien, pues se ha enfrentado en 23 ocasiones, con un balance de diez victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Su gran apuesta es sentar a Diakhaby por Tárrega. Con todo, el Valencia CF formará con: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Raba, Pepelu, Guido, Danjuma; Javi Guerra y Hugo Duro.

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El once titular de Terzic para Mestalla

El Athletic Club regresa al césped sin los lesionados Nico Williams y Oihan Sancet. El aplazamiento de Vallecas, el segundo en las ocho primeras jornadas, frustró el intento de reacción de un Athletic necesitado de un impulso tras los decepcionentes empates en San Mamés frente al Elche y el Alavés, sus dos últimos resultados ligueros.

Como ya sucedió ante el Rayo, el conjunto bilbaíno afrontará la jornada con las bajas de dos de sus futbolistas más determinantes. Ambos sufrieron sendas lesiones musculares durante el largo parón liguero: Nico Williams, en el España-Croacia, y Oihan Sancet, en un entrenamiento en Lezama. La buena noticia de la semana para Edin Terzic ha sido la recuperación de Aymeric Laporte. El central internacional se cayó a última hora de la convocatoria para Vallecas debido a un problema físico tras su participación con la selección española del que ya se encuentra recuperado.

Con todo, el once titular del Athletic Club es el formado por: Unai Simón; Johaneko, Paredes, Laporte, Rincón; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Canales, Navarro; e Iñaki Williams