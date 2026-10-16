Fran Fuentes 16 OCT 2026 - 16:04h.

El técnico alemán adelanta algunas bajas en sala de prensa de cara al partido ante el Valencia CF

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Edin Terzic ha comparecido en sala de prensa. El entrenador del Athletic Club, más allá de su molestia por las preguntas sobre Nico Williams, ha pasado revista a la enfermería zurigorri de cara al partido ante el Valencia CF. Uno a uno, se ha detenido en el estado de varios jugadores y ha adelantado si estarán o no. A continuación, sus palabras:

Aymeric Laporte: “Lleva 26 días sin entrenar con nosotros, prácticamente un mes. Sin embargo, es el único jugador, junto con Unai Simón, que disputó un partido hace 10 días, por lo que todavía mantiene el ritmo. Ese es el reto al que nos enfrentamos ahora. Hoy se ha encontrado muy bien en el entrenamiento, ha trabajado bien y está totalmente disponible para mañana”.

Nico Williams: “Hoy ha trabajado de manera individual sobre el césped. No estará disponible para mañana, pero esperamos que la próxima semana pueda aumentar la carga de trabajo y estar preparado para los siguientes partidos. Necesitamos unos días más para recuperarlo, porque ahora echamos de menos a todos nuestros jugadores. No obstante, su caso es especial por su historial, sobre todo durante los últimos 12 meses, en los que ha tenido que afrontar muchas pequeñas lesiones. Por eso no vamos a correr riesgos innecesarios con él. Nos tomaremos el tiempo que haga falta para que vuelva a estar plenamente disponible. Por lo que he visto hoy sobre el césped, ha estado realmente bien y espero que pueda aumentar la carga la próxima semana”.

Oihan Sancet: “Su situación es algo diferente. Todavía no ha salido al césped y está trabajando en el gimnasio y en la sala de tratamiento. Ayer realizamos algunas pruebas más. Esperamos que pueda volver con nosotros quizá a finales de la próxima semana o durante la siguiente, para regresar al césped y reincorporarse a los entrenamientos”.

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Álvaro Djaló: “La semana pasada regresó del parón de selecciones con una pequeña infección, que parecía una especie de gripe. Esperamos que mejore durante los próximos días, pero esta semana tampoco se ha encontrado al cien por cien. Le hemos realizado más pruebas y todavía estamos pendientes de los resultados. Hemos decidido darle tiempo para descansar y permitir que su cuerpo se recupere. Hoy no ha entrenado, así que veremos cómo evoluciona en los próximos días”.