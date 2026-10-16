David Torres 16 OCT 2026 - 09:09h.

El Athletic lleva un partido en un mes, Guerra, Hugo Duro y otros jugadores acabaron agotados ante el Racing

Una posible DANA pone en alerta a la afición del Athletic por otra suspensión: "Están a tiempo"

Compartir







ValenciaEl Valencia CF de Javier Aguirre terminó acalambrado, exhausto y con la sensación de haber podido ganar en su estreno ante el Racing de Santander (2-2). El técnico destacó la actitud de sus jugadores y José Luis Gayà confirmó que Hugo Duro acabó al límite, tal y como explicaron ambos en sus declaraciones tras el empate y en el análisis del desgaste del delantero. Ahora, Mestalla espera al Athletic Club, que llegará después de casi un mes sin competir. Calambres contra hastío: esfuerzo acumulado frente a falta de ritmo competitivo, y la amenaza de un nuevo aplazamiento por las lluvias previstas este fin de semana en Valencia.

Calambres frente a hastío

Aguirre quiere convertir el esfuerzo en una seña de identidad. «Lo que me gustó fue la actitud de los jugadores. Cómo corrieron, cómo fueron, acalambrados… Esa actitud me gustó», explicó tras el empate. El mexicano también defendió a sus futbolistas: "Puedes ganar o perder, pero si el jugador se deja todo en el campo no hay manera de reprocharle nada".

Gayà confirmó que Hugo Duro estaba "muy cansado, con calambres, al límite" y lamentó que la última ocasión no terminara en gol. El capitán dejó clara la tarea para la próxima jornada: "Tenemos que hacer bueno este punto el fin de semana que viene"" El Valencia necesita transformar el desgaste en una victoria en Mestalla. Como el punta, Javi Guerra y otros futbolistas como Guido acabaron acalambrados y fundidos.

Un Athletic sin competición desde septiembre

En el bando contrario, la cosa parece de chiste. El Athletic disputó su último partido liguero el 19 de septiembre ante el Alavés. Desde entonces, los aplazamientos y el parón internacional le han dejado sin competir. Lleva un partido en un mes teniendo en cuenta el parón.

PUEDE INTERESARTE La afición del Rayo suspende el partido ante el Athletic al lanzar aviones de papel y objetos en protesta contra Martín Presa

El primer encuentro suspendido fue el del Levante, el 16 de septiembre, por las fuertes lluvias en Valencia. Después, también se aplazó su visita al Rayo Vallecano tras los incidentes registrados en Vallecas durante las protestas contra Raúl Martín Presa.

El duelo pendiente ante el Levante se recuperará el día 21, mientras que el Barcelona-Athletic de la primera jornada ya se había retrasado para ajustar las vacaciones de los jugadores que disputaron las últimas rondas del Mundial.

Más descanso no siempre es una ventaja

El Athletic tendrá las piernas más descansadas, pero deberá demostrar que mantiene el ritmo competitivo. Los entrenamientos no reproducen la exigencia ni la tensión de los partidos oficiales y Aguirre pudo comprobarlo en Sanander.

El Valencia, por su parte, llega de un encuentro exigente en el Sardinero y necesita corregir los errores defensivos señalados por el técnico mexicano. Por suerte para él, el conjunto bilbaíno afronta el choque con problemas de disponibilidad en su plantilla, que deberá gestionar Terzic.

Calambres contra hastío. El Valencia necesita mantener la intensidad sin acusar el esfuerzo, mientras que el Athletic tendrá que demostrar que la falta de competición no le pasa factura. Mestalla decidirá qué pesa más.