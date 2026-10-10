Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 14:26h.

Vallecas protesta una vez más contra Martín Presa

Vandalizan el estadio del Rayo Vallecano y destrozan el palco con proclamas contra Martín Presa: "Campaña de acoso y derribo"

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El Rayo regresó a Vallecas después del exilio de esta temporada en Butarque ya con el césped en buen estado en el partido ante el Athletic marcado por las protestas de la afición local contra Martín Presa. En el minuto 13 arrancó el lanzamiento desde la grada de pelotas pequeñas y aviones de papel que obligaron al árbitro del encuentro, Sánchez Martínez, a parar el encuentro mientras se retiraban del terreno de juego.

A pesar del regreso a su hogar, los aficionados rayistas siguen muy enfadados contra su presidente y, tras las protestas en el Trofeo Ciudad de Vallecas, se han reproducido también en el partido de la jornada 8 de LALIGA EA Sports. El encuentro estuvo unos 10 minutos parado debido al lanzamiento de estos objetos mientras los operarios e incluso algunos jugadores del Rayo ayudaban a retirarlos del terreno de juego para poder reanudar el juego.

Mientras, desde las gradas de Vallecas se escuchaban cánticos de "Rayo sí, Presa no" e insultos contra el propietarios del club franjirrojo. Una nueva protesta de unos aficionados que han esperado al regreso a su estadio tras sus choques en Butarque para hacer saber una vez más de su enfado con la directiva del equipo.

Sánchez Martínez mandó a los jugadores de Rayo y Athletic a vestuarios

Una vez se reanudó, el lanzamiento de objetos desde la grada donde habitualmente se colocan los Bukaneros continuó y esta vez Sánchez Martínez tomó el siguiente paso en el protocolo y mandó a los jugadores a vestuarios. Los futbolistas se retiraron del campo entre la conversación de algunos de los jugadores locales con el colegiado del choque entre insultos hacia Martín Presa.

Desde DAZN se recogió que la protesta inicial incluía sólo el lanzamiento de aviones de papel en el minuto 13 pero no las pequeñas pelotas que fueron las que obligaron a detener el choque de Vallecas. En los mismos aviones se podía leer el comunicado de los seguidores del conjunto madrileño pidiendo la dimisión de Martín Presa y toda su directiva

Con todos los jugadores titulares ya dentro de vestuarios, dos pesos pesados del equipo local como Óscar Valentín e Isi Palazón se acercaron a la grada de Bukaneros a pedirles que parasen ya que, en caso de que lanzasen objetos al campo de nuevo, el partido se suspendería. Finalmente, el encuentro se pudo reanudar unos minutos después cuando Sánchez Martínez dio el OK a que la pelota volviera a rodar sobre el verde.