Fran Duarte Madrid, 03 OCT 2026 - 16:50h.

El Rayo Vallecano ha denunciado el asalto y vandalización del palco presidencial del Estadio de Vallecas, justo el día en el que el equipo volvía a jugar en su estadio tras meses fuera

La preocupante imagen del césped de Vallecas y el hastío de la afición del Rayo Vallecano: "No doy más de comer a este sinvergüenza"

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El Estadio de Vallecas ha sido asaltado durante la noche, justo antes de disputarse este sábado el partido del Trofeo Vallecas contra el Cagliari. El club volvía a jugar en su estadio después de varios meses y justo en el día del regreso ha amanecido de esta guisa el estadio con pintadas en contra de Raúl Martín Presa, el presidente del club, y con destrozos notables en la zona del palco. Desde mensajes de "Presa vete ya" a asientos totalmente destrozados o arrancados en la zona del palco presidencial, donde se han ocasionado la gran parte de los destrozos. Una situación que cada vez está peor entre la afición y la directiva del club y este último episodio es la mejor prueba de ello.

La denuncia del Rayo Vallecano tras los destrozos

El Rayo Vallecano ha emitido un comunicado en sus redes sociales denunciando lo ocurrido:

"¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?

Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro Estadio. Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor Consejero. Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y por ende todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio.

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Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana. Estos actos constituyen una prueba evidente de que mucha gente esperaba que esta campaña de acoso y derribo hacia el presidente de la entidad acabase de otra forma que disputando hoy el Trofeo de Vallecas en nuestro Estadio. Rayo Vallecano ha conseguido la reapertura del Estadio tras haber realizado un total de cero obras la Comunidad de Madrid (hablaba de hasta seis meses de obras) durante este verano, tras haber acreditado Rayo Vallecano el cumplimiento pleno de toda la normativa, y tras haber desmontado Rayo Vallecano el escandalosamente incorrecto informe de auditoría que sirvió de excusa para suspender la concesión del Estadio de Vallecas.

Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras. Desde el Rayo Vallecano de Madrid anunciamos que esta campaña de acoso y extorsión que el club está sufriendo desde el pasado 28 de julio no nos va a amedrentar y hoy se va a disputar después de 7 años otra vez el Trofeo de Vallecas como estaba previsto, un trofeo que es un orgullo para todo nuestro barrio y posteriormente seguiremos trabajando incansablemente para intentar conseguir por primera vez en la historia de esta entidad centenaria nuestra sexta permanencia consecutiva en primera división.

PD: Este hecho ya ha sido comunicado a las autoridades aportando estas imágenes. El lunes se formulará la correspondiente denuncia en la cual aportaremos las imágenes de las cámaras de seguridad. Desde el Club confiamos que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social", finaliza el club con su comunicado ante los graves hechos.