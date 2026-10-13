El Tavernes - Valencia CF de Copa del Rey finalmente se jugará en Mestalla: estos son los motivos

David Torres 13 OCT 2026 - 21:23h.

Falta el OK de la RFEF que llegará este jueves sino antes

Dónde se jugará el Tavernes - Valencia CF de Copa: Las cuatro alternativas y ¿por qué no en Mestalla?

Compartir







ValenciaEl Tavernes-Valencia CF de la Copa del Rey se jugará en Mestalla, a falta de la confirmación oficial que llegará este jueves (sino antes), cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) visite el campo del Tavernes para comprobar si reúne las condiciones necesarias para albergar el encuentro. La posibilidad de que el conjunto de la Safor disputara el partido en el estadio valencianista ya estaba sobre la mesa desde el principio, siempre y cuando se confirmara que el choque no podía realizarse en Tavernes. El duelo será una cita histórica para el Tavernes, que logró su clasificación para medirse al Valencia CF y que ya había visitado ese estadio en el pasado.

PUEDE INTERESARTE Horarios y fechas confirmados para la primera ronda de Copa del Rey 2026/27

La decisión de trasladar el encuentro a Mestalla, avanzada por el diario As y confirmada a ElDesmarque por fuentes conocedoras de las negociaciones cerradas hoy, está pendiente de ese último trámite federativo. La visita de la RFEF al terreno de juego del Tavernes prevista para comprobar sobre el terreno las condiciones de la instalación debía completar el procedimiento antes de que la disputa del partido en el estadio valencianista quede confirmada oficialmente, tal y como han decidido hoy ambos clubes. Lo que no cambiará, eso sí, es el horario y la fecha del partido.

El problema del campo del Tavernes era doble: la capacidad (apenas 1800 espectadores y una difícil ampliación) y la iluminación. Ante eso, y siendo valencianistas la mayoría de sus jugadores y aficionados, la alternativa estaba clara. Más dinero para las arcas del club y la oportunidad histórica de despedir Mestalla en su último año.

PUEDE INTERESARTE El Tavernes de Carlos Espí se agarra a la Copa: de la sexta categoría a soñar con un Primera

Una cita histórica para el Tavernes

La posibilidad de disputar el partido en Mestalla también tiene un componente emocional para el entorno del Tavernes, que se prepara para una jornada que difícilmente olvidará. El propio Carlos Espí, hoy en el Real Madrid, ex del Tavernes ya contaba la ilusión de medirse al Valencia CF que existía en todo el pueblo y en el equipo, dónde juegan sus amigos de la infancia.

El enfrentamiento ante el Valencia CF supone uno de los grandes acontecimientos de la historia reciente del club de la Safor. El equipo se ha ganado el derecho a enfrentarse a uno de los conjuntos históricos del fútbol español y la posibilidad de jugar en Mestalla permitirá que sus futbolistas y aficionados vivan una jornada más que especial especial.