Dónde se jugará el Tavernes - Valencia CF de Copa: Las cuatro alternativas y ¿por qué no en Mestalla?

David Torres 06 OCT 2026 - 12:32h.

Compartir







Valencia“Lo comentamos en el sorteo. Si no se puede jugar en Tavernes, ojalá jugar en Mestalla. Se matarían dos pájaros de un tiro: jugar vs VCF y jugar en Mestalla”, decía Joan Talens, capitán de la UE Tavernes en Radio Marca nada más conocerse que el Valencia CF jugará ante el equipo de la Safor en la primera ronda de la Copa del Rey. Pero esa declaración no significa que el conjunto de la Safor piense ya en salir de casa. Al contrario. El sorteo emparejó al Valencia con el Tavernes y, desde ese momento, tanto el Ayuntamiento como el club se van a volcar para que el partido se dispute en el Municipal de Tavernes de la Valldigna, tal y como explicaban a ElDesmarque fuentes conocedoras de la situación.

El deseo es lógico. El Valencia ya conoce su camino en la Copa y el primer rival será un equipo formado en buena parte por futbolistas de la localidad que acaba de conseguir un hito histórico y que quiere disfrutarlo con su gente y con paisanos ilustres como Carlos Espí, uno de los futbolistas de moda en el fútbol español y que no se perderá esta eliminatoria porque es el club en el que se formó y en el que juegan buena parte de sus amigos de la infancia.

Un campo que necesita ponerse a punto

El Municipal de Tavernes de la Valldigna, inaugurado en 1956, cuenta con césped artificial instalado en 2021, por lo que cumple el requisito de antigüedad exigido para albergar la eliminatoria. El problema está en el resto de condiciones que debe cumplir el recinto. El Valencia CF jugó allí en 1981 y hace dos años los veteranos del Valencia CF pudieron comprobar como su césped artificial está en perfectas condiciones. Pero falta más.

PUEDE INTERESARTE Aarón Mayol revienta la banca: ya es el jugador que más se ha revalorizado en toda LALIGA

El Ayuntamiento y la UD Tavernes tendrán que acometer en las próximas semanas varias actuaciones: instalar una grada supletoria para alcanzar al menos las 3.000 localidades, mejorar la iluminación hasta la potencia necesaria para la retransmisión televisiva y ampliar la separación entre las líneas del terreno de juego y las vallas o paredes que delimitan el campo.

PUEDE INTERESARTE Y mientras tanto, Juan Sánchez marca dos goles con los veteranos del Valencia CF por una buena causa

La prioridad será que el recinto supere la inspección y, especialmente, que el estado del terreno de juego garantice la seguridad de los futbolistas.

Tres alternativas por si Tavernes no recibe el visto bueno

Si finalmente la RFEF considera que el Municipal no reúne las condiciones necesarias, ya existen alternativas sobre la mesa. Las opciones que manejan los clubes son la ya conocida de Alzira, a las que, según ha avanzado el diario As, se podría sumar Gandía. La primera sería el Luis Suñer Picó de Alzira, situado a unos 19 kilómetros de Tavernes y con césped natural. La segunda, el Guillermo Olagüe de Gandía, a unos 18 kilómetros y con superficie artificial. Ambas permitirían mantener el partido en la comarca y cerca de la afición del Tavernes.

La tercera posibilidad es la más llamativa: Mestalla, a unos 57 kilómetros. Es la opción que planteó Talens y que permitiría al Tavernes convertir el partido en un premio todavía mayor para sus futbolistas. Además, supondría que el Valencia disputara un partido oficial en su actual estadio ante un rival de la misma provincia. En ese sentido, el Valencia CF no ha recibido petición oficial y no hay nada hablado. Es, de momento, una ilusión del capitán siempre y cuando no se pueda jugar en Tavernes.

¿Por qué no en Mestalla?

Pero es un idea vaga porque precisamente porque Tavernes no quiere renunciar a jugar en casa mientras exista la posibilidad de conseguirlo. El club y el Ayuntamiento tienen previsto trabajar para adaptar el Municipal y cumplir todos los requisitos. Solo si la RFEF no da el visto bueno se abriría definitivamente el abanico de alternativas. Mestalla sería, por tanto, una opción irreal, y en todo caso nunca la primera. La prioridad de la UD Tavernes es clara: que su pueblo pueda ver al Valencia CF en su propio campo.

Si finalmente no es posible, Alzira y Gandía aparecen como las tres alternativas. El sorteo, que ya dejó definido el duelo de primera ronda, tendrá ahora una segunda batalla: decidir dónde se juega.