Aarón Mayol revienta la banca: ya es el jugador que más se ha revalorizado en toda LALIGA

Se ha revalorizado un 9.900 por cien en cuatro meses, ya vale 5 millones tras 180 minutos

Así fue el golazo de Aarón Mayol que rompe una sequía histórica en Mestalla

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ValenciaAarón Mayol ha necesitado apenas cuatro meses y 180 minutos de juego para convertirse en el futbolista que más se ha revalorizado de toda LALIGA. El canterano del Valencia CF amortigua el descenso de valor de una plantilla marcada por Lim y Braulio, ha pasado de estar prácticamente fuera del radar a situarse entre los jugadores con mayor crecimiento de valor de mercado.

Según los datos de Transfermarkt, Aarón Mayol ha pasado de tener un valor de 0,05 millones de euros a 5 millones, lo que supone una revalorización del 9.900%. Una barbaridad que le coloca como el futbolista que más ha incrementado su cotización en el campeonato español.

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180 minutos que lo han cambiado todo

Lo más llamativo es que Mayol ha conseguido semejante salto con apenas 180 minutos sobre el césped. Los dos partidos que le concedió Óscar Sánchez fueron suficientes para que el canterano demostrara que estaba preparado para competir con el primer equipo. El técnico interino siempre quedará ligado a la figura de Mayol. Fue quien apostó por él, le dio sus primeros minutos y le permitió aparecer en el escaparate de LALIGA cuando todavía era un desconocido para buena parte del fútbol español.

Desde esa apuesta, su crecimiento ha sido meteórico, tanto dentro de la cancha como fuera, dónde llama con fuerza a la puerta del nuevo entrenador, Javier Aguirre.

Aguirre y Braulio ya lo consideran uno más

Su proyección ha cambiado incluso su consideración dentro del Valencia. Javier Aguirre y Braulio Vázquez ya lo consideran un futbolista del primer equipo a todos los efectos. Su irrupción ha sido tan fuerte que incluso ha contribuido a abrir la puerta de salida a Aliou Dieng, en una operación que refleja cómo el Valencia CF de Braulio tampoco tiene pavor en hacer sitio a los jóvenes que llaman a la puerta.

David Otorbi también entra en el top 10

Y es que, Aarón Mayol no es el único canterano del Valencia que aparece entre los grandes ganadores. David Otorbi también se mete en el top 10 de jugadores que más han aumentado su valor, al pasar de 0,5 millones a 3,5 millones de euros. Dos ejemplos que vuelven a poner en valor una cantera capaz de generar talento y multiplicar su cotización en tiempo récord. Mayol, además, lo ha hecho con solo 180 minutos.