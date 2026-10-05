Aliou Dieng vuelve del parón señalado: tiene la puerta abierta para salir en enero

David Torres 05 OCT 2026 - 11:48h.

La recuperación de los centrales, que permite a Pepelu regresar a la medular y la aparición estelar de Aarón Mayol, le dejan tocado

Braulio Vázquez, condenado a enmendar el mercado de Gourlay

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ValenciaAliou Dieng volverá del parón de selecciones con más minutos en sus piernas pero con menos oportunidades de demostrar su valía en el Valencia CF. El pivote de maliense, ha participado en los cuatro encuentros de su selección después de haber sido relegado al ostracismo con Óscar Sánchez, mientras el club ya ha tomado una decisión sobre su futuro: está en el mercado. La recuperación de los centrales, que permite a Pepelu regresar a la medular junto a Guido Rodríguez, y la aparición estelar de Aarón Mayol, le deja sin sitio a Dieng.

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El futbolista llegó el pasado verano procedente del Al Ahly y todavía no ha trabajado a las órdenes de Javier Aguirre, pero el Valencia ya contempla su salida apenas 90 días después de anunciar su fichaje. Braulio Vázquez, tal y como ha avanzad el diario AS, sitúa a Dieng como el elegido para liberar espacio en enero para así poder completar el mercado incompleto que dejó Ron Gourlay. Dieng regresa a Valencia con actividad y ritmo competitivo, justo lo que necesita un futbolista que sí que tuvo protagonismo en la etapa de Carlos Corberán y que desapareció de las alineaciones con Óscar Sánchez. Con el técnico de Cheste disputó cinco partidos, los dos últimos como titular, pero con el técnico interino no llegó a jugar ni contra el Alavés ni frente a la Real Sociedad. Ahora tendrá la oportunidad de conocer a Javier Aguirre y demostrarle sobre el césped qué puede aportar. El técnico mexicano todavía no ha podido verlo trabajar, pero el club no pondrá impedimentos a una salida en enero si aparece una opción que permita liberar salario y, sobre todo, una ficha. Y ahí está la verdadera cuestión.

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Un central y el delantero que se quedó en el tintero

Braulio Vázquez quiere utilizar ese espacio para seguir modificando una plantilla que no considera cerrada. El central es la prioridad, una necesidad que ya avanzó [El Valencia CF busca un central para enero], después de que el club no encontrara en el mercado libre un defensa que convenciera plenamente.

Pero no será la única posición bajo vigilancia. El Valencia también dejó pendiente en verano la llegada de un delantero, una pieza que se buscó hasta el último día de mercado y que finalmente no pudo concretarse. La salida de Dieng permitiría, por tanto, abrir una puerta que ahora mismo está cerrada.

Porque el Valencia tiene actualmente 23 fichas ocupadas y dos huecos libres, pero la planificación inicial contemplaba utilizar uno de ellos para recuperar a Diego López en enero.

Diego López puede cambiar los planes

El problema es que el escenario ha cambiado radicalmente. Diego López tendrá que pasar nuevamente por el quirófano y afrontará su tercera operación en cuatro meses, después de la grave lesión de rodilla sufrida ante el Barcelona. El Valencia decidió dejarle sin ficha al comienzo de la temporada y ahora su regreso queda todavía más en el aire. Por eso, la salida de Dieng puede tener más importancia de la que parece. Si Diego López finalmente necesita ese espacio en enero, el Valencia tendrá que hacer números. Si su recuperación se alarga y el club mantiene libre su ficha, Braulio dispondrá de margen para incorporar más de una pieza.

Aguirre aún tiene que probarlo, pero Braulio ya le ha colocado el cartel de transferible porque necesita dinero y espacio para fichar, además del central en enero ya publicado, el delantero que se quedó colgado en verano.