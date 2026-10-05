eldesmarque.com 05 OCT 2026 - 09:09h.

José Copete, alta en un Valencia CF que ha cambiado casi hasta los percheros. Cambió todo menos las urgencias

Copete vuelve al césped: Así van los plazos para su recuperación

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José Copete vuelve a entrenarse siete meses después de su lesión con el grupo y lo hace en un Valencia CF que poco tiene que ver con el que dejó atrás en febrero. El central sevillano completó este sábado una parte de la sesión junto al resto de sus compañeros y vuelve a acercarse al césped después de un proceso que se complicó mucho más de lo previsto. Ya no está el médico que siguió su lesión, tampoco el anterior entrenador y ahora en el banquillo está Javier Aguirre, un viejo conocido para él. Lo único que no ha cambiado es la necesidad y la urgencia por salir de la parte de abajo de la table.

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Copete se lesionó el pasado 22 de febrero frente al Villarreal, con una lesión meniscal en la rodilla izquierda. Lo que debía ser una baja temporal terminó convirtiéndose en un largo camino de siete meses. El central tuvo que pasar dos veces por el quirófano y cada intervención supuso un nuevo golpe a una recuperación que no avanzaba como estaba previsto. La segunda operación llegó después de que los problemas en su rodilla persistieran y el propio Copete tuvo que asumir que los plazos volvían a retrasarse.

La situación llegó a generar un profundo malestar en el futbolista. Al término de la pasada temporada, Copete utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje especialmente contundente sobre todo lo ocurrido. El central aseguró que por "circunstancias" de su lesión tenía que seguir trabajando, dejando entrever su frustración y anunciando que ya tendría tiempo para explicar lo sucedido.

Ahora sí, de vuelta

Siete meses después, Copete vuelve a entrenar con sus compañeros. Todavía tendrá que completar su puesta a punto antes de poder competir, pero su regreso al grupo supone un paso importante después de todo lo ocurrido.

Y llega, además, en un Valencia que ha cambiado por completo. Durante estos meses, el club ha elegido un nuevo entrenador y también a un responsable de los servicios médicos. En el banquillo está ahora Javier Aguirre, un viejo conocido para Copete tras coincidir ambos en el Mallorca; mientras que Antonio Giner está dónde antes Pedro López.

El técnico mexicano necesita recuperar efectivos para una defensa que ha sufrido varias bajas y afronta el reto de levantar a un Valencia que es penúltimo con cuatro puntos en siete jornadas. En ese contexto, la recuperación definitiva de Copete es clave porque el Valencia CF sigue buscando central para el mercado de invierno.

La plantilla retomará el trabajo este lunes por la tarde para preparar el debut de Aguirre, previsto el domingo 11 de octubre ante el Racing de Santander en El Sardinero. Después de siete meses, Copete vuelve a estar cerca del equipo, aunque no todavía para ser titular. Esta vez, el objetivo es que el regreso sea definitivo y que la situación del equipo también cambie definitivamente.