David Torres 26 JUL 2026 - 10:43h.

El Valencia CF fue superado por el Castellón en todo momento

Cinco lecciones de un partido para olvidar: Gritos contra Corberán y Lim, dos expulsados, Gorosábel de lateral y una pincelada para la esperanza

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Valencia El Castellón ganó este sábado al Valencia gracias a los goles de Raúl Sánchez y Adam Jakobsen en una segunda parte en la que fue muy superior al equipo de Carlos Corberán, al que el público pidió la dimisión, en un amistoso que maquilló Aliou Dieng y que acabó lleno de tensión, con las expulsiones de Sadiq Umar y Dani Raba. Tras una primera mitad marcada por el calor que acabó 0-0 y en la que el Valencia CF aún dejó algún detalle, vino la peor versión del equipo che.

Tras el paso por vestuarios, el Valencia cambió toda su alineación menos al portero Vicent Abril y el Castellón solo mantuvo a Tincho. Los cambios le sentaron bien al equipo de Pablo Hernández, que se avanzó con un buen gol de Raúl Sánchez (m.50) a pase de Tincho.

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El Valencia respondió inmediatamente con un disparo de Sadiq que se marchó por poco y un fuerte tiro de Dieng que despejó Saipi, pero el Castellón se sentía mucho más cómodo y agrandó las distancias con una ‘picadita’ de Jakobsen (m.60) a pase de Tincho.

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Cánticos contra Corberán y dos expulsados

El 0-2 provocó el cántico de “Corberán, dimisión” y “Peter, vete ya” de unos pocos aficionados al ver la inoperante versión de su equipo. Ya casi con el tiempo cumplido, Sadiq fue expulsado por propinar una patada sin el balón en juego a Barri, que le dio un balonazo después de que el nigeriano cometiera una falta que protestó todo el banquillo castellonense.

En el 87, Dieng marcó un gran gol por la escuadra asistido por Dani Raba para maquillar el resultado con un 1-2 en un partido que acabó con otra expulsión, la de Raba, que se enzarzó con Juanjo Nieto después de que el futbolista le propinara un cabezazo. El castellonense también fue expulsado.