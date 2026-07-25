David Torres 25 JUL 2026 - 22:25h.

Uno por uno del Valencia CF en la derrota ante un CD Castellón que saca las costuras a los de Corberán (1-2)

Un sector gritó contra Corberán y Peter Lim tras el 0-2

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ValenciaEl Valencia CF ha disputado en la tarde de este sábado, 25 de julio, el segundo partido amistoso de la pretemporada 26-27 que le ha enfrentado al CD Castellón. El encuentro, disputado en el Estadi Antonio Puchades, ha finalizado con 1-2 en el marcador a favor de los de LALIGA HYPERMOTION y ha crispado los ánimos de los aficionados que gritaron contra Carlos Corberán. Aliou Dieng fue el autor del gol valencianista. Al finalizar el choque, Vicent Abril habló de todo, del resultado, los gritos contra Carlos Corberán y su futuro, que es salir cedido para tener minutos aunque, de momento, lo está jugando todo.

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¿Qué conclusiones sacas del partido?

Hay que controlar los detalles, pero esta es la dinámica y hay que seguir así y pensar ya en el próximo partido. Es pretemporada

Ahora mismo el Valencia solo dispone de un portero titular, Dimitrievski, y no sabemos si va a venir otro. ¿Te ves como el segundo portero del Valencia CF?

No sé la verdad lo que va a pasar, pero estoy aprovechando las oportunidades que me da el míster. Estoy centrado en los partidos y en las oportunidades que me dé, en seguir entrenando a tope y ayudando a mis compañeros.

¿Has visto al equipo peor que el otro día frente al Eldense?

Sí, pero al final no hay que hacer caso en pretemporada al resultado. Hay que seguir entrenando como lo estamos haciendo. Estamos confiados de que todo esto lo vamos a sacar. Hay que seguir así, ayudando a mis compañeros, y seguro que va a salir bien.

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¿Cuáles son las ideas que está transmitiendo el míster?

Al final, tener la bola, ser dominantes con el balón y nada más.

La afición lleva años sin resultados y está acostumbrada a ver al equipo en la parte baja. ¿Entendéis que reclame victorias incluso en estos partidos de pretemporada?

Sí, al final entendemos a la afición, que quiere victorias y ganar. Nosotros jugamos para intentar ganar y sacar los tres puntos. Hay que seguir así y seguro que va a ir bien la temporada.

Para un portero es importante tener minutos para coger confianza. ¿Cómo estás viviendo este proceso?

Al final, un portero quiere tener minutos para coger confianza. Yo lo que he dicho es que voy a aprovechar las oportunidades que me dé el míster, apoyando siempre al equipo.