David Torres Valencia, 06 OCT 2026 - 10:16h.

Esta semana se conocerán los precios del traslado que irán entre 300 y 1700 euros aproximadamente

Cuánto costarán los abonos del Nou Mestalla: El Valencia CF fija precios similares a los de Mestalla

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El Valencia CF ya prepara el traslado de sus socios al Nou Mestalla. El club ha ido desvelando cómo será el proceso, desde los precios de los abonos y las condiciones del cambio hasta las características de la nueva casa, pasando por las soluciones de transporte. Mientras avanza el proceso para que los socios conozcan y elijan su nuevo asiento, el club ha querido poner el foco en aquello que no aparece en los planos: las personas. También ha explicado cómo será el traslado de la Grada de Animación, las personas con movilidad reducida y las zonas Hospitality.

Un emotivo vídeo

El mensaje llega a través de un emotivo vídeo en el que una familia afronta la mudanza de una casa en la que ha pasado toda su vida. "Me va a costar mucho irme de aquí. Es que me he pasado toda la vida en esta casa", explica la protagonista.

La respuesta de su padre resume la idea que quiere transmitir el Valencia: los recuerdos no se quedan en las paredes, se van con las personas.

"Los recuerdos no se van a quedar aquí. Nos los llevamos con nosotros", le responde.

A partir de ahí aparecen las pequeñas cosas que hacen que una casa sea mucho más que un edificio. La niña pregunta qué pasará con Amparo, quién les abrirá si se olvidan las llaves, con las charlas postpartido con Andrés, el portero, o con los almuerzos de los sábados.

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Son recuerdos y rutinas que representan también la relación de miles de valencianistas con Mestalla. El estadio no es únicamente una grada o un asiento. Es el lugar donde se han construido amistades, costumbres y recuerdos durante generaciones.

"Ya verás cómo allí también conocemos a personas maravillosas", intenta tranquilizarla su padre. El cambio asusta, pero también obliga a avanzar. "Además, nos vamos a una casa mejor, mucho más cómoda". Y entonces llega otra de las frases clave del vídeo: "Ahora vamos a ser una familia mucho más grande".

Los precios, en breve

El Valencia presenta así el Nou Mestalla como el escenario de una nueva etapa. Habrá nuevas localidades, nuevos accesos y nuevas rutinas, pero el club quiere que el socio entienda que lo esencial permanece. El vídeo termina con la frase que resume toda la campaña: "En la casa somos nosotros". Porque la mudanza cambiará el escenario, pero no las personas que lo convierten en casa, resume la pieza audiovisual que dará paso a la campaña de abonos. Este año, el club informará de los precios en breve (esta semana) que oscilarán entre los 300 y los 1700 euros.

"A grandes rasgos, el abono más barato del Nou Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, con más comodidades y más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla. Con lo cual, estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados. Eso creo que también es importante porque sabemos que había cierto debate sobre el precio", dijo el director general Javier Solís ante los medios de comunicación la semana pasada.