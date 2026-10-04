Cómo llegar al Nou Mestalla: problemas, opciones y soluciones de transporte para los días de partido

David Torres Valencia, 04 OCT 2026 - 09:02h.

Se prevé que haya quince líneas de autobús, tres de metro y hasta media docena de parkings cerca pero ¿será suficiente?

Cuánto costarán los abonos del Nou Mestalla: El Valencia CF fija precios similares a los de Mestalla

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"Se está trabajando con el Ayuntamiento en todo lo relacionado con la movilidad alrededor del estadio. Y no es algo que hayamos empezado ahora. Llevamos tiempo hablando tanto con la asociación de vecinos del barrio como con el Ayuntamiento y hemos mantenido una serie de reuniones. Para nosotros es un tema importantísimo. Queremos que nuestros aficionados puedan venir de una manera cómoda a su estadio y, desde luego, es una cuestión que habrá que cuidar mucho porque es clave para la ciudad", decía Javier Solís tras la visita al Nou Mestalla en la que ElDesmarque ha desvelado detalles de cómo serán los vestuarios del primer equipo o los precios de los abonos, o el traslado de los abonados; pero ¿Cómo llegarán al estadio?

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Cómo llegar al Nou Mestalla en la actualidad

Preocupa primero cómo llegar al campo. Y es que, el Barrio de Benicalap, ya de por sí saturado por el tráfico habitual, verá incrementado de forma exponencial la afluencia de personas. Por eso, desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la Empresa Municipal de Transportes y las administraciones, están ya mejorando el plan de actuación que ya se diseñó en 2015 y que, lógicamente, está anticuado y caducado.

A día de hoy, el entorno del Nou Mestalla ya está conectado con buena parte de la red de transporte público de Valencia. El problema será cómo absorber la llegada y salida de decenas de miles de aficionados cuando el estadio abra sus puertas.

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🚇 Metrovalencia

Líneas 1, 2 y 4 (que es el tranvía con paradas en Benicalap, Garbí, Florista y Palau de Congressos)

(que es el con paradas en Benicalap, Garbí, Florista y Palau de Congressos) Estaciones de Benicalap y Beniferri , a pocos minutos a pie del estadio.

y , a pocos minutos a pie del estadio. La red será una de las principales vías de acceso al recinto porque luego enlazan con otras líneas como la 3,5 ó 9

🚌 Autobús

Actualmente hay diferentes líneas de EMT que conectan con el entorno del estadio.

El plan previsto contempla que 15 líneas de EMT lleguen hasta la misma puerta del Nou Mestalla o tengan una parada a menos de cinco minutos andando .

. Está previsto además reforzar la frecuencia de varias líneas y utilizar autobuses articulados en aquellas con mayor demanda. El plan de movilidad previsto para el Nou Mestalla contempla estas actuaciones.

en aquellas con mayor demanda. El plan de movilidad previsto para el Nou Mestalla contempla estas actuaciones. En la actualidad hay 13 líneas que prestan servicio cerca del nuevo estadio, se ampliarán dos y en algunas de ellas se aumentará la frecuencia de autobuses (45, 28, 64, 67, C3 89, C3 90, 92 y 99).

🚆 Cercanías

La línea C6 permite conectar el área metropolitana con Valencia y enlazar después con la red de transporte público hacia el estadio.

🚲 A pie y en bicicleta

El plan de movilidad también contempla itinerarios peatonales y ciclistas específicos alrededor del Nou Mestalla.

🚗 En Coche

El plan de movilidad también contempla posibles parkings en la zona

El problema: los días de partido y las soluciones

El futuro estadio tendrá 70.044 localidades y el desafío será conseguir que la llegada y la salida sean fluidas cuando decenas de miles de personas se concentren en Benicalap prácticamente al mismo tiempo.

El estudio de movilidad que se diseñó en 2015 y al que ha tenido acceso ElDesmarque, contemplaba ya diferentes soluciones, entre ellas cinco líneas de autobuses lanzadera, aparcamientos disuasorios y acuerdos con aparcamientos públicos próximos. Pero aquel documento necesita una actualización porque las circunstancias han cambiado.

La previsión actual pasa por combinar EMT, Metrovalencia, lanzaderas, desplazamientos a pie, bicicleta y vehículo privado. Generalitat, Ayuntamiento y Valencia CF trabajan en ese nuevo escenario, con la movilidad como uno de los grandes retos antes de la apertura.

Los autobuses lanzadera

Y hay un dato que explica la magnitud del problema: alrededor del 55 % de los aficionados que acuden actualmente a Mestalla llegan desde fuera de Valencia capital. El nuevo estadio tendrá más capacidad y estará en otra zona de la ciudad, por lo que conseguir que todos esos desplazamientos funcionen será una de las claves de su estreno.