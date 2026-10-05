David Torres 05 OCT 2026 - 16:16h.

Se quintuplican las plazas reservadas a personas con movilidad reducida

El nuevo reto vital con el nuevo estadio: Bienvenido Nou Mestalla

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ValenciaEl Nou Mestalla ya no es solo un proyecto sobre el papel. El Valencia CF ha comenzado el proceso de traslado de sus socios a su futuro estadio y, mientras avanzan los trabajos, el club empieza a concretar cómo será el traslado de los diversos colectivos. Después de conocer cómo serán las gradas y los accesos, y a la espera de la cubierta definitiva, ahora se detallan los procedimientos para tres colectivos especiales: Personas con Movilidad Reducida (PMR), Grada de Animación y aficionados de Hospitality.

El cambio será especialmente importante para los aficionados con movilidad reducida. El Nou Mestalla contará con más de 200 plazas PMR, frente a las apenas 40 disponibles actualmente en Mestalla. Es decir, el Valencia quintuplicará prácticamente el número de localidades adaptadas.

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Más de 200 plazas para personas con movilidad reducida

Las localidades estarán situadas en la fila 29 de las esquinas de la Grada Baja, una ubicación diseñada para facilitar el acceso directo, sin desniveles y con mayor comodidad. Además, el club destaca que tendrán una de las mejores visibilidades de la Grada Baja.

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El objetivo es que el traslado no implique únicamente disponer de más plazas, sino mejorar también las condiciones de acceso y la experiencia durante los partidos.

La Grada de Animación mantiene su sitio

Los integrantes de la Grada de Animación también tendrán su espacio perfectamente definido. Estará unificada en la Grada Baja Norte, ocupando los sectores 116, 117, 118 y 119. Para quienes quieran continuar formando parte de ella no será necesario realizar ninguna gestión online de creación de grupos en la primera fase ni acudir presencialmente al club. El Valencia se encargará internamente y de forma automática de la renovación y asignación de los asientos.

El espacio tendrá un aforo exacto de 2.235 personas y su gestión y operativa estarán reguladas en coordinación con LALIGA. Además, esta zona contará con una normativa específica y obligatoria en los accesos de entrada, una circunstancia que condicionará el funcionamiento de esta grada durante los encuentros.

Más de 6.500 localidades Premium

El tercer gran colectivo especial por el traslado será el de Hospitality. El Nou Mestalla dispondrá de más de 6.500 localidades Premium, con asientos céntricos, acceso a zonas exclusivas y una oferta gastronómica de alta calidad. Estos productos tendrán prioridad a la hora de elegir butaca y no contarán con listas de espera. El Valencia plantea esta oferta tanto para disfrutar de los partidos en familia o con amigos como para su utilización en un entorno profesional.

El club ha habilitado además un espacio específico para consultar toda la información relativa al traslado. Los precios de las localidades se comunicarán próximamente.

Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando y cada vez se conocen más detalles de esa nueva casa valencianista. El Nou Mestalla empieza a ser una realidad visible, también para quienes tendrán que afrontar un traslado especialmente importante: aquellos aficionados que necesitan accesibilidad, quienes forman parte de la Grada de Animación y quienes disfrutan del fútbol