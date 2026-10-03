Los dos siguientes hitos del Nou Mestalla y sus fechas: la cubierta definitiva y las butacas

David Torres Valencia, 03 OCT 2026 - 09:09h.

El estadio está acabado al 80%

El vídeo nunca visto del Nou Mestalla: así es por dentro a diez meses de su inauguración y con una cubierta de 70 metros de voladizo

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Para conocer la evolución de los trabajos del Nou Mestalla, el club organizó una visita guiada para los medios de comunicación en la que participaron el director general, Javier Solís; Beatriz Plaza, arquitecta responsable del departamento de Infraestructuras y Grandes Proyectos del Valencia, y Franco Segarra, director de Datos, Experiencia Fan y Ticketing en la que estuvo ElDesmarque y en la que pudo comprobar de primera mano el avance de las obras que llevan ya un 80% terminadas. Los siguientes hitos pasan necesariamente por la culminación del izado de los cables de la cubierta, para después sobre ellos poner la propia cubrición que protegerá a los espectadores y las butacas.

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¿Para cuándo la cubierta definitiva?

El Valencia CF espera alcanzar aproximadamente los 50.000 abonados en el Nou Mestalla, un 25 por ciento más de los actuales que hay en Mestalla (unos 40.000), y aseguró que las obras van "en tiempo", por lo que el club prevé comenzar la temporada 2027-2028 ya en el nuevo estadio, con agosto de 2027 como la fecha en la que los trabajos deberían estar completados.

Desde el club creen que el equipo iniciará la próxima campaña en la nueva parroquia valencianista y mantienen las previsiones iniciales para en la temporada 27-28 poder disputar allí los partidos, tal y como figura en el cronograma pactado con el Ayuntamiento en su día.

En concreto, el 23 de abril de 2027 aproximadamente debería estar colocada la cubierta definitivamente.

Según este cronograma, y teniendo en cuenta que las obras del Nou Mestalla avanzan según los plazos previstos por el Valencia, la finalización del izado de la cubierta prevista para finales de octubre. Sin embargo, no será hasta abril cuando esté terminada la cubierta total. En concreto, el 23 de abril de 2027 aproximadamente debería estar colocada la cubierta definitivamente.

¿Y las butacas?

En ese momento, con la cubierta ya instalada, se procederá al montaje de las butacas entre abril y mayo como dos de los grandes hitos de la obra, tal y como confirmó Beatriz Plaza, arquitecta del Valencia CF, el diseño en forma de bol del Nou Mestalla, concebido para garantizar una buena visibilidad desde todas las localidades del recinto y comentó que la instalación de la membrana en la cubierta protectora de los 70.044 asientos se producirá en abril.

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Construido al 80%

A nivel de trabajos de hormigón, a día de hoy ya están construidas las gradas media, alta y superior, mientras que la grada baja, la primera grada a pie de campo, está en proceso de construcción todavía.

Por su parte, la grada 'premium', un nivel independiente de únicamente tres filas de asientos ubicados entre la grada media y la grada alta, reservado exclusivamente para los productos de hospitalidad, está avanzada con la construcción de los palcos. En este nivel también se situarán las oficinas. En definitiva, está, según la cuenta de seguimiento especializada Amunt Mestalla, construido el 80% del recinto.