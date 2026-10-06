Joselu y el Valencia CF, una historia de amor imposible: el delantero se queda en Oriente Medio

David Torres Valencia, 06 OCT 2026 - 09:19h.

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El Valencia CF tiene clara su prioridad para el próximo mercado de invierno: reforzar el centro de la defensa. Pero el escenario puede cambiar si hay salidas y, especialmente, si se libera espacio con operaciones como la de Aliou Dieng, cuyo futuro está en el aire. En ese caso, el club podría abrir la puerta a incorporar un delantero, una posición que Ron Gourlay dejó pendiente y que Braulio Vázquez está obligado a enmendar. Y ahí apareció durante el verano Joselu, un delantero que llegó a estar prácticamente fichado con el Valencia en tiempos de Corona y que encajaba en la búsqueda de un atacante con experiencia. Sin embargo, aquella posibilidad nunca terminó de concretarse. Ahora, la historia llega a su final.

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Y es que, según explica el periodista especializado en mercado Matteo Moretto, Joselu ha alcanzado un acuerdo con el Al-Sailiya de Catar. El exdelantero del Real Madrid era agente libre y ha cerrado en las últimas horas su incorporación al conjunto catarí, a falta únicamente de que se haga oficial. Joselu había recibido ofertas de varios clubes españoles (uno el Valencia) e italianos durante los últimos meses, además del Eintracht de Frankfurt y el Union Berlín. Ninguna de esas propuestas acabó cristalizando y el delantero continuará finalmente su carrera en Oriente Medio, después de su paso por el Al-Gharafa.

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Joselu, ni ahora ni antes

De esta forma, se cierra definitivamente una puerta que el Valencia llegó a tener entreabierta. A finales de agosto, Joselu volvió a aparecer en el radar valencianista, aunque finalmente la operación nunca llegó a avanzar hasta convertirse en una realidad.

Ahora, el delantero ya ha elegido destino. Joselu y el Valencia CF protagonizan una historia de amor imposible: hubo interés, hubo contactos y hubo una posibilidad, pero nunca llegó el acuerdo.

El Valencia tendrá que mirar hacia otro lado si finalmente decide reforzar el ataque. La prioridad sigue siendo un central con jerarquía, aunque una salida como la de Dieng podría cambiar los planes. Joselu, en cambio, ya no espera.