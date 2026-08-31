David Torres Valencia, 31 AGO 2026 - 10:31h.

Joselu, un viejo veterano que quiere volver a España y está sin equipo

Quién es y cómo juega Harvey Elliott, la estrella que el Valencia CF quiere para su ataque

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El Valencia CF quiere reforzar su ataque en este mercado y trabaja con diferentes perfiles sobre la mesa. El club está intentando avanzar por jugadores como Largie Ramazani o Harvey Elliott, dos futbolistas de características diferentes, pero la búsqueda no se limita a extremos o mediapuntas. La dirección deportiva también sondea el mercado en busca de oportunidades y perfiles de todo tipo que puedan elevar el nivel ofensivo de la plantilla. Y ahí aparece un nombre que ya estuvo muy cerca de Mestalla: Joselu Mato.

El delantero estuvo en la mesa la temporada pasada, y ahora que está sin equipo, el Valencia CF no se olvida de él. El periodista Salva Gomis avanzó que sigue sobre la mesa y lo cierto es que, antes con Corona, y ahora con Lisandro Isei y Gourlay, ha sido un futbolista que gustó en Mestalla. Tanto, tanto, tanto, que Corona lo tuvo cerrado pero luego se rompió. Esta es la historia

El día que Joselu Mato estuvo fichado por el Valencia CF

Joselu Mato pudo ser jugador del Valencia CF. De hecho, Miguel Ángel Corona llegó a tener prácticamente cerrado su fichaje en 2022. La operación llevaba meses cocinándose y el delantero del Alavés se había convertido en el objetivo prioritario para reforzar la delantera. El propio José Bordalás había dado su visto bueno y quería contar con él para su proyecto.

En febrero de aquel año, ElDesmarque ya contaba que el Valencia se había colocado en la pole para fichar a Joselu y que era el elegido por el club.

Corona avanzó las conversaciones con el entorno del futbolista y el Valencia llegó a celebrar varias reuniones con sus representantes para tratar de cerrar la operación. Bordalás, mientras tanto, no escondía su interés y llegó a definir al delantero como "un jugador determinante".

La operación estaba encarrilada hasta que llegó el último obstáculo. A ultimísima hora, los agentes de Joselu reclamaron una comisión adicional que el Valencia no estaba dispuesto a asumir. El acuerdo saltó por los aires cuando parecía prácticamente hecho y el delantero terminó poniendo rumbo al Espanyol.

Aquella operación, que estuvo a punto de convertir a Joselu en delantero del Valencia, fue el resultado de tres reuniones con su entorno para tratar de cerrar el fichaje y semanas de negociaciones que finalmente no llegaron a buen puerto.

Cuatro años después, Joselu vuelve a aparecer como ejemplo de los diferentes perfiles que el Valencia puede sondear en el mercado mientras busca nuevas piezas para su ataque.