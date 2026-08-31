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El día que Joselu estuvo fichado por el Valencia CF: ahora volvió a sonar

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Joselu, un viejo veterano que quiere volver a España. ElDesmarque
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El Valencia CF quiere reforzar su ataque en este mercado y trabaja con diferentes perfiles sobre la mesa. El club está intentando avanzar por jugadores como Largie Ramazani o Harvey Elliott, dos futbolistas de características diferentes, pero la búsqueda no se limita a extremos o mediapuntas. La dirección deportiva también sondea el mercado en busca de oportunidades y perfiles de todo tipo que puedan elevar el nivel ofensivo de la plantilla. Y ahí aparece un nombre que ya estuvo muy cerca de Mestalla: Joselu Mato.

El delantero estuvo en la mesa la temporada pasada, y ahora que está sin equipo, el Valencia CF no se olvida de él. El periodista Salva Gomis avanzó que sigue sobre la mesa y lo cierto es que, antes con Corona, y ahora con Lisandro Isei y Gourlay, ha sido un futbolista que gustó en Mestalla. Tanto, tanto, tanto, que Corona lo tuvo cerrado pero luego se rompió. Esta es la historia

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joselu_mato.jpeg. eldesmarque.com

El día que Joselu Mato estuvo fichado por el Valencia CF

Joselu Mato pudo ser jugador del Valencia CF. De hecho, Miguel Ángel Corona llegó a tener prácticamente cerrado su fichaje en 2022. La operación llevaba meses cocinándose y el delantero del Alavés se había convertido en el objetivo prioritario para reforzar la delantera. El propio José Bordalás había dado su visto bueno y quería contar con él para su proyecto.

En febrero de aquel año, ElDesmarque ya contaba que el Valencia se había colocado en la pole para fichar a Joselu y que era el elegido por el club.

Corona avanzó las conversaciones con el entorno del futbolista y el Valencia llegó a celebrar varias reuniones con sus representantes para tratar de cerrar la operación. Bordalás, mientras tanto, no escondía su interés y llegó a definir al delantero como "un jugador determinante".

Cádiz 1-2 Espanyol: Gol de Joselu
Cádiz 1-2 Espanyol: Gol de Joselu

La operación estaba encarrilada hasta que llegó el último obstáculo. A ultimísima hora, los agentes de Joselu reclamaron una comisión adicional que el Valencia no estaba dispuesto a asumir. El acuerdo saltó por los aires cuando parecía prácticamente hecho y el delantero terminó poniendo rumbo al Espanyol.

Aquella operación, que estuvo a punto de convertir a Joselu en delantero del Valencia, fue el resultado de tres reuniones con su entorno para tratar de cerrar el fichaje y semanas de negociaciones que finalmente no llegaron a buen puerto.

Cuatro años después, Joselu vuelve a aparecer como ejemplo de los diferentes perfiles que el Valencia puede sondear en el mercado mientras busca nuevas piezas para su ataque.

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