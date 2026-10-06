David Torres 06 OCT 2026 - 07:17h.

Aarón Mayol, Otorbi, Kayne, Sato y Córdoba los que más suben; Elliott, Hugo Duro, Sadiq y Guido, los que más pierden

Sube el Límite de Coste de Plantilla del Valencia CF en septiembre de 2026 pero no lo gasta todo

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ValenciaEl Valencia CF vuelve a tener un problema con su patrimonio deportivo. La plantilla que dejó Ron Gourlay está valorada ahora en 156,5 millones de euros, unos 10 millones menos que hace un año cuando el equipo todavía estaba en torno a los 166.6 millones. Según los datos del portal especializado Transfermarkt, que acaba de realizar su clásica actualización, la tendencia no es nueva: ya en junio, tras una temporada decepcionante, quince jugadores habían perdido valor de mercado y ninguno había conseguido revalorizarse. Ahora, después de un comienzo de temporada pésimo, la situación se agrava.

La fotografía actual resulta especialmente significativa después de un verano dirigido por Ron Gourlay que dejó una plantilla con varias carencias y un patrimonio deportivo que ya llegaba tocado. La nueva actualización de valores confirma que el problema no era puntual.

Hace un año, además, el Valencia todavía podía presumir de que Javi Guerra era su futbolista más valioso con 25 millones y de que Hugo Duro había subido hasta los 16 millones. La evolución posterior ha sido muy diferente. En la actualización actual, Guerra continúa en 25, pero Hugo Duro baja hasta los 11 millones. El contraste resume bien el momento que atraviesa el club.

Javi Guerra y los canteranos, la excepción

Hay excepciones. Javi Guerra mantiene su valor y los jóvenes son los que mejor resisten el deterioro. Ryunosuke Sato y el guardameta Kayne van Oevelen se revalorizan, mientras que canteranos como Aarón Mayol y David Otorbi también consiguen salvar e incluso aumentar su cotización. De hecho, son los que más suben en la plantilla dándole un empujón que limita la caída.

Es, de hecho, una de las pocas noticias positivas: el talento joven sigue generando patrimonio. El problema es que no sucede con la mayoría de futbolistas que deberían sostener el valor de la plantilla.

Elliott, Hugo, Guido y Sadiq, los grandes damnificados

Entre los que más pierden aparecen nombres importantes. Harvey Elliott, Hugo Duro, Guido Rodríguez y Umar Sadiq sufren descensos de cotización. Son jugadores llamados a aportar rendimiento inmediato y, en varios casos, operaciones importantes para el presente y el futuro del equipo. Sin embargo, sus números sobre el césped no admiten dudas y baja. El inglés pierde dos millones de euros; el delantero uno y los veteranos medio millón cada uno.

Sin duda no dejan de ser datos con toda una temporada por delanteo, pero también un aviso para los actuales responsables de gestionarlo, Braulio Vázquez y Kiat y Peter Lim y, en menor medida, Javier Aguirre. Su misión no será únicamente sacar al Valencia de la zona baja. También tendrán que conseguir que sus futbolistas vuelvan a crecer si quieren que la entidad sea rentable.

Precio actual de la plantilla del Valencia CF

Estos son los precios de mercado según transfermarkt

Javi Guerra — 25 millones

Harvey Elliott — 18 millones (-2 ME)

Hugo Duro — 11 millones (-1 ME)

Arnau Martínez — 10 millones

César Tárrega — 9 millones

Diego López — 9 millones

Pepelu — 8 millones

Justin de Haas — 7 millones

Filip Ugrinic — 6 millones

José Copete — 5 millones

Aarón Mayol — 5 millones (sube 5 ME)

José Gayà — 4 millones

Jesús Vázquez — 4 millones

Kayne Van Oevelen — 4 millones (sube 2 ME)

Ryunosuke Sato — 4 millones (sube 2 ME)

Guido Rodríguez — 3.5 millones (-0.5 ME)

Umar Sadiq — 3.5 millones (-0.5 ME)

David Otorbi — 3.5 millones (Sube 3.5 ME)

Arnaut Danjuma — 3 millones

Aliou Dieng — 3 millones

Pablo Maffeo — 2.5 millones (-0.5 ME)

Stole Dimitrievski — 2 millones

Luis Rioja — 1,8 millones

Mouctar Diakhaby — 1,5 millones

Dani Raba — 1 millón (-0,2 ME)

Iker Córdoba — 1 millón (Sube 0,5)

Sergi Canós — 600.000

Dimitri Foulquier — 500.000 (-0,4 M)

Cristian Rivero — 100.000