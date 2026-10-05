David Torres 05 OCT 2026 - 18:05h.

"Fue el jugador el que no quiso salir"

El Levante explica por qué Etta Eyong rechaza al Valencia y su postura de club: "No vuelven a llamar"

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ValenciaEl caso de Etta Eyong vuelve a poner frente a frente las versiones del Levante y el Valencia CF. El director deportivo granota, Héctor Rodas, ha confirmado ahora que el conjunto valencianista no solo preguntó por el delantero camerunés, sino que llegó a presentar una oferta económica por él. Una versión que contradice directamente lo que explicó Ron Gourlay después del mercado de fichajes.

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El pasado mes de septiembre, en las últimas horas del mercado, el Valencia acudió al Levante después de que se frustrara la llegada de Marvin Ducksch. El conjunto de Mestalla buscaba un delantero tras la lesión de Sadiq y Etta Eyong apareció como una alternativa de última hora. Sin embargo, Gourlay en sala de prensa a preguntas de ElDesmarque, negó la mayor, cuando aseguró que no fue una operación realmente contemplada por el Valencia. "Esos dos nombres no se han contemplado en serio", dijo el CEO, en referencia al camerunés y a Marvin Ducksch, pese a que el contacto con el Levante ya había sido reconocido públicamente por Rodas.

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Rodas eleva ahora la apuesta

Ahora, el Levante que ya había dado entonces su versión, se ha vuelto a reafirmar. Su director deportivo, Héctor Rodas, que reconoció que el Valencia había llamado para conocer la situación del futbolista, aunque aseguró que después de solicitar información no volvió a contactar directamente con él, ha subido un punto su respuesta en el programa El Partit de la Una. Asegurando que Eyong había rechazado ofertas importantes porque quería continuar en Orriols. Ahora, sin embargo, Rodas ha aportado un dato que cambia el relato. Preguntado por las ofertas recibidas por Etta Eyong, el director deportivo levantinista aseguró que manejaron "tres, cuatro ofertas de millones de euros" por el delantero.

"A ver, no solo el Valencia, sino equipos importantes hemos manejado tres, cuatro ofertas de millones de euros por Etta, que no ha querido salir. Se prefería quedar aquí y quería rendimiento en el Levante. Al final el jugador es el que decide y oye, si él lo tiene claro y quiere ayudar al Levante y quiere volver a su estado de forma que estuvo al principio, pues mucho mejor", explicó Rodas.

La nueva declaración de Rodas añade así una pieza más al puzle de aquel último día de mercado. El Valencia llamó al Levante, preguntó por Etta Eyong y, según el director deportivo granota, formó parte del grupo de clubes que puso una oferta millonaria sobre la mesa. El jugador decidió quedarse.

No hubo fichaje, pero sí queda una contradicción pendiente de resolver entre lo que contó Gourlay y lo que ahora vuelve a confirmar, con más detalle, Héctor Rodas.